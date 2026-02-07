Svoje dete zbog vas nisam video: Bukti novi rat Alibabe i Aneli, ponovo urlaju jedno na drugo! (VIDEO)

Drama!

Veliki šef danas je takmičarima "Elite" zadao novi zadatak, a oni morajui da glasaju za tri osobe koje su najbezobraznije u Beloj kući.

- Na prvom mestu naravno moj dečko Luka. On je jako bezobrazan kad sam ja u crvenom, a on mi se smeje u facu i onda nastane karambol. Na drugom mestu je Jovana pevačica jer nije došla da me loži kad je ušla nekim informacijama iz spoljnog sveta. Treće mesto Milena Kačavenda, ona je jako bezobrazna jer sa 50 godina izgleda bolje od 70% devojaka, svi se lože na nju, a ona ih vrti oko malog prsta - govorila je Anita.

- Majo, moje izvinjenje je bilo od srca. Povezivao sam se sa više devojaka ali je to sve bio rijaliti, a samo ti nisi bila i samo sa tobom radim sve iskreno. Ja ću nju da stavim da je pozitivno bezobrazna jer zna kako mene može da upali. Ona iz mene izvlači stvari koje ja ne želim da uradim. Druga osoba Jovana kad je htela da oblati Janjuša. Aneli da zanima naša Nora ona ne bi rekla da Sita gazi našu porodicu - govorio je Asmin.

- Naravno, ja i sad kažem da je gazi. Ja sam puna para, a na vama je da mislite i budete ljubomorni - dodala je Aneli.

- Čovek priča uvek o onome što nema. Tebe da zanima ćerka ne bi se tako ponašao, a ja svoje dete nisam zbog vas video - rekao je Asmin.

Autor: A. Nikolić