Aniti ide para na uši: Dača raskrinkava tajne poglede Maje i Luke, oni svim silama štite jedno drugo! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi klip, a takmičari su imali priliku da vide kako Anita Stanojlović pravi haos zbog Maje Marinković.

- Ništa novo, ova tema me ne interesuje. Ovo je treća nedelja da sam upetljana u odnos, a ne svojom voljom. Luka je rekao da ništa ne radim, nema potrebe da bilo ko doživljava nervne slomove zbog mene. Znam koliko sam ljubomorna kad mi neko daje povoda, a ne smatram da Luka daje povoda kad sam ja u pitanju. Ne vidim da on bilo šta loše radi i nema potrebe. Ja sam više nego u korektnim odnosima sa njima i ne vidim razlog da me Luka vređa jer mislim da to tako ne misli - govorila je Maja.

- Meni je Anita rekla da više ne veruje Dači jer je rekao da je u diskoteci mene prebacila, a tema naše svađe nije bila Maja tu noć. Evo sve i da sam gledao i da su me izvalili nisam lud da odem i to ponovim - rekao je Luka.

- Maja njima iza leđa ovo komentariše s podsmehom. Anita nikad ništa ne radi, nikad nisam primetila da je pogledala Anđela ili Filipa Đukića. Ako je devojka rekla da ne radi neke stvari on će to namerno da uradi jer je takav. On je to radio i sa Aneli. Maja i ja kad komentarišemo ona se složi, ali neće da kaže za stolom da ne bi bilo da se meša u vezu. Maja je meni rekla da ti nju gledaš - dodao je Dača.

- Ne, nego ti meni - rekla je Maja.

- Šta mene ima Maja da gleda ako sam ja zauzet? Sve se na mene prebacuje. Nije ona gledala mene, niti ja nju. Što tebe Maja demantuje? Štiti mene? Što se moje devojke tiče ja ću nju da ispoštujem. Ako ima čarku sa bilo kojom ženom ja ću da je zaštitim. Ja biram da pokažem da me samo Anita zanima, dela će da pokažu - poručio je Luka.

- Nemam snage, nedeljama pričam o jednom istom. Ja ne tražim da se on svađa sa Majom nego da ima jasan stav - rekla je Anita.

- Ja sam sa ovom devojkom 24 sata i ona ne vidi, ali me Dača pogleda jednom tokom noći i tad vidi da ja gledam Maju - pričao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

