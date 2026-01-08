Karambol za stolom! Digla se kuka i motika na komentatore zbog Maje i Đukića, Marinkovićeva zaurlala na Asmina: Šta si uradio sramoto, obrukao si se za života?! (VIDEO)

Drama!

Voditeljka Maša Mihailović naredno pitanje pročitala je Sofiji Janićijević.

- Terza je dokazao da te voli, pogotovo na Elitoviziji, da li ćeš sada biti zvanično u vezi sa njom - glasilo je pitanje.

- Mi smo zvanično u vezi, mi raskinemo na 15 sekundi. Svaka prava veza mora da ima malu nesuglasicu, inače smo fejk ako se ne posvađamo nimalo - rekla je Sofija.

Sledeće pitanje bilo je za Marka Janjuševića Janjuša.

- Otkrile su se dve istine za koju ste Anitu razapeli. Evo, Maja nema dete, šta je sada problem?! Zar ne misliš da su ljudi pristrasni - glasilo je pitanje.

- Kako nisu, jesu. Kako ide godina za godinu, kao da evoluiraju, sve im postaje normalno. Terzin odnos je bio brutalan, pa i neki moji, bilo je jače, a ovo sada, kao da je normalno. Milena Kačavenda ne komentariše realno, pod broj jedan, Vanja...Ja sam iskomentarisao Maju i Filipa, nisam ih uvredio, samo sam rekao kako mislim. Milena Kačavenda joj kaže sve divno, ovde joj nije zamerila ništa - rekao je Janjuš.

- Mićo, pričaš gluposti. Taki i ja nismo prijatelji - rekao je Đukić.

- Pričao si kako se gotivite i tako dalje. Vi ste u jedan popodne pričali jednu priču, a u sedam ujutru ste imali odnose. Maji ne smete da kažete ništa - rekao je Mića.

- Taki i ja nismo u životu seli u spoljnom svetu na kafi, gotivimo se ovako, drag mi je čovek, on mene gotivi i to je sve. Maja mi je drugarica - rekao je Đukić.

- Da je neko drugi ovo uradio, je*ali bi mu majku, to je suština cele priče - rekao je Mića.

- Ne možeš da porediš Maju i Teodoru - rekao je Filip.

- Janjuš i ja smo se dogovorili da spustimo loptu, svi su spustili loptu, a kada večeras budem komentarisao brutalno, svi će - rekao je Asmin.

- Šta hoće ovaj?! Ovo je kompleks, ljubomoran je na Filipa! Ne sviđaš mi se čoveče, komentariši, ko te je*e! Njemu je drugo ime "izvini", šta si uradio sramoto, obrukao si se za života. Ja sam imala se*s sa čovekom s kojim sam nešto imala, ne zanimaš me, ukapiraj to - skočila je Maja.

- Da, neću da komentarišem jer gotivim i Maju i Filipa, da, pristrasna sam. Čujemo da se dogovaraju da te komentarišu blaže, ja jednostavno ne želim da komentarišem. Maju i Filipa treba da boli ku*ac šta sam ja radila napolju, ja neću da budem neko ko će da ih gura u vezu - rekla je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić