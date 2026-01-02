Unakazio si me: Maja svalila krivicu na Đukića za njihovu vrelu akciju! (VIDEO)

Drama u odabranima!
Danilo Dača Virijević provocirao je Maju Marinković i Filipa Đukića, a ona je sve vreme prebacivala loptu na Đukića i krivila ga za njen sunovrat.
- Nije ti bilo loše sinoć kad si joj pipao g*zu - rekao je Dača.
- Vidi što se smeje - dodala je Maja.
- Pa šta da plačem? - pitao je Đukić.
- Unakazio si me - rekla je Marinkovićeva.
- Sve sam posmatrao, sve sam gledao i sve sam skontao - govorio je Dača.
- Boli me k*rac. Koje su ti to fore p*derske? Počneš, a onda ne završiš - rekla je Maja.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A. Nikolić