Unakazio si me: Maja svalila krivicu na Đukića za njihovu vrelu akciju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama u odabranima!

Danilo Dača Virijević provocirao je Maju Marinković i Filipa Đukića, a ona je sve vreme prebacivala loptu na Đukića i krivila ga za njen sunovrat.

- Nije ti bilo loše sinoć kad si joj pipao g*zu - rekao je Dača.

- Vidi što se smeje - dodala je Maja.

- Pa šta da plačem? - pitao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Unakazio si me - rekla je Marinkovićeva.

- Sve sam posmatrao, sve sam gledao i sve sam skontao - govorio je Dača.

- Boli me k*rac. Koje su ti to fore p*derske? Počneš, a onda ne završiš - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

