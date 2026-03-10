Loš si čovek i psihopata: Maja priznala da joj je Asmin poseban, Ivan se okomio na nju! (VIDEO)

Drama!

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" dođlo je do opšteg haosa zbof čudnog odnosa Maje Marinković i Asmina Durdžića.

- Ja osuđujem svakoga ko vređa decu i na nacionalnoj osnovi. Osuđujem Milenu za ono što je Milena rekla za Asminovo i Anelino dete. Mislim da je Asmin loš čovek. Mene boli uvo za ove ljude, sprdam se, zezam i družim. On je rekao da se j*bem u Budvi za pare, ja koja sam izdržavala frajere - rekla je Maja.

- Ko veruje Maji da se ona sprda? -pitao je Ivan.

- Asmin ovo što brani Maju nikad neće spustiti loptu sa Aneli - dodao je Terza.

- Ako je ovo zadesilo Kačavendu što ne bi mene? Oni nas spajaju, a ništa se nije desilo, niti će. Kako je mogu da ponizim nekoga ako to on ne dozvoli? Meni je on top za sprdnju i ja sam to već rekla. On je meni na neki poseban način drag - govorila je Maja.

- Što više pričaš veći si kanal - rekao je Ivan.

- Ona misli da ću ja da je iskoristim - dodao je Asmin.

- Majo, meni je žao jer se ti blamiraš - dodao je Marinković.

- Asmine, ti si za mene loš čovek i psihopata - rekla je Maja.

