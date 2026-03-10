AKTUELNO

Zadruga

Loš si čovek i psihopata: Maja priznala da joj je Asmin poseban, Ivan se okomio na nju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" dođlo je do opšteg haosa zbof čudnog odnosa Maje Marinković i Asmina Durdžića.

- Ja osuđujem svakoga ko vređa decu i na nacionalnoj osnovi. Osuđujem Milenu za ono što je Milena rekla za Asminovo i Anelino dete. Mislim da je Asmin loš čovek. Mene boli uvo za ove ljude, sprdam se, zezam i družim. On je rekao da se j*bem u Budvi za pare, ja koja sam izdržavala frajere - rekla je Maja.

- Ko veruje Maji da se ona sprda? -pitao je Ivan.

- Asmin ovo što brani Maju nikad neće spustiti loptu sa Aneli - dodao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ako je ovo zadesilo Kačavendu što ne bi mene? Oni nas spajaju, a ništa se nije desilo, niti će. Kako je mogu da ponizim nekoga ako to on ne dozvoli? Meni je on top za sprdnju i ja sam to već rekla. On je meni na neki poseban način drag - govorila je Maja.

- Što više pričaš veći si kanal - rekao je Ivan.

- Ona misli da ću ja da je iskoristim - dodao je Asmin.

- Majo, meni je žao jer se ti blamiraš - dodao je Marinković.

- Asmine, ti si za mene loš čovek i psihopata - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

