Haos u Beloj kući: Ivan crta Aniti da Maja treba da joj bude veća briga od Aneli, Luka urliče! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" , a nakon reklama voditelj Milan Milošević nastavio je prethodnu temu, pa je došlo do sukoba Luke Vujovića i Ivana Marinkovića zbog njegog flerta sa Majom Marinković.

- Ja se ne bih vezao sa Majom jer mislim da bi Anita tu reagovala kao i za Aneli - rekao je Luka.

- Da li bi napisao Maja da je ona stava da ne može ni Aneli, a ni Maja? - pitao je Ivan.

- Ja sam išao logikom da će ona da napiše Maju - odgovorio je Vujović.

- Maja je jedina sledeća sa kojom bi ti bio - rekao je Marinković.

- Ja imam devojku. Upoznao si me ovde, da li misliš da ako je Maja rekla da je ne zanimam, a da ona mene zanima da ja ne bih pokušao? Da li sam joj ja prišao? Da li sam prišao Aniti? Birao sam šta želim - govorio je Luka.

- Dok si bio sa Aneli birao si Maju, dok si bio sa Aneli birao si Anitu. Aniti veća prepreka treba da bude Maja. Ti njoj to pišeš ispred nosa, a ona govori da bi te pustila sa Majom. Ti bi imao veća probleme da se vežeš sa Majom - pričao je Ivan.

- Ja ne mislim tako jer ja njemu verujem - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

