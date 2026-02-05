Ne treba da brinu, nisu mi iteresna sfera: Maja začepila Aniti usta, preselo joj da je spaja sa Lukom! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Anitu Stanojlović.

- Kažeš da je Majina uloga da se meša u veze i da daje utorkom. Da li si toliko ljubomorna na nju? - glasilo je pitanje.

- Nikad nisam rekla da daje. Ja sam rekla i ovde da voli da se meša u veze i da to radi. Nikad nisam rekla da daje, čak ni kad sam bila besna. Ja ne kažem da voli tuđe muškarce, nego da je radi da se meša. Maja ima pravo da radi šta hoće, ja mogu da zamerim mom muškarcu. Luka ako to ne dozvoli može da se meša do sutra - govorila je Anita.

- Niko ne može da se meša ako mu neko ne dozvoli. Suština je što se u njihov odnos ne mešam. Ja kad sam se mešala to sam radila gde su veze bila interesantne i gde su učesnici imali težinu, pa to razbucam. Ispostavilo se da veze nisu bile prave, a ja nisam bila kriva za to. Ja sve što zamislim uspem i ne bih napravila od svog života to što jesam da nisam bila sigurna u sebe. Što se tiče ovih veza u rijalitiju ovde ne treba da se brinu jer mi nisu interesna sfera. Ne vidim potencijal za moje mešanje - dodala je Maja.

- Ja sam juče rekao Luki da je najbolje da raskine. Prvih mesec dana je bila samo Anel problem, sad Maja, a ko će biti treći mesec? Ovo isto i Anita dozvoljava. Zamisli da sam u vezi i da mi je Luks problem, a ona da ima komunikaciju. Vas dvoje ste ovde krivi, a ne Maja. Ako tebi smeta Maja onda on ne treba da ima komunikaciju, a ni ona - komentarisao je Asmin.

Autor: A. Nikolić