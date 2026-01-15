AKTUELNO

Zadruga

Stavio tačku: Bori preselo da se blamira zbog Anastasije, saznao kako ga je Terza blatio iza leđa! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Boru Santanu.

- Doke ćeš više da se blamiraš sa jednom balavicom? Ti znaš ko si i i šta si, govori da si pričao ono za Maju i Filipa, a ona se sa svojim krdom dogovara i ti im produžavaš boravak u rijalitiju. Da li si normalan da nisi provalio koju nameru ima? - glasilo je pitanje.

- Izgleda da su Maja i ostali bili u pravu kad kažu da su beton liga. Ona mi se svidela, to je bila moja greška. Kad god sam hteo da se odvojim vraćala mi se i obrnuto. Ne želim da se svađam sa njom, niti da budem sa njom. Krvio mi je jer su mi se smejali i hteli su da me ponize. Ona se dogovarala i pravila je priče. Ja nju ne diram, juče sam je pohvalio. Ja nju ne volim, niti sam više zaljubljen - rekao je Bora.

- Ja sam rekao da me je blam da se družim sa nekim ko izgovara takve reči. Munja ako vređa moju partnerku može da zaboravi na mene i nije mi više drug. Ja sam rekao Bori da se skloni od nje i da se opere - rekao je Terza.

- Pa onda treba da se skloniš od Sofije, ali ja neću to da ti kažem - dodao je Santana.

- Terza je rekao njoj da nađe novog momka da se opere od Bore - otkrio je Milan.

- Jesam. Ona njemu isto govori najstrašnije stvari i da smrdi - rekao je Terza.

- Ja sa njom nikad neću da budem - rekao je Bora.

- Ja sa tobom neću i nemoj više da me provociraš - dodala je Anastasija.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

