Alibabi pukao film: Krenuo u napad na Staniju i priznao joj da je Maja bolji čovek od nje! (VIDEO)

Drama!

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" došlo je do novog sukoba između Asmina Durdžića i Stanije Dobrojević u kojem je on njoj priznao da je Maja Marinković bolji čovek od nje.

- Ja sam slušala jedan klip kako je on istraživao likove, a onda pričao da ih poznaje. On kad je bio u Majamiju pokazivao mi je snimke od moćnije sa rođendana sa njenim izabranikom - rekla je Stanija.

- Jao, tu je bio njegov drug na rođendanu. Bio je tu otac Sorajinog deteta. Bile su Ana Korać, Dušica, a prijatelj nam je pokazivao snimak. Unajmila se jahta bili su svi tu, čovek kojij e napravio njoj dete je bacao pare, napravio gala slavlje i znam o čemu se radi - govorila je Aneli.

- Taj koji je napravio njoj dete i moćan muškarac i on to želi da bude i Stanija da bude trudna, a da ima kod kuće ženu i dete - dodala je Stanija.

- Onda je Stanija sad potvrdila da je bila ljubavnica - poručio je Asmin.

- Ti si došao ovde da budeš šta? - pitala je Stanija.

- Dao sam ti crveni karton, imam pravo da radim šta hoću. Što si ušla? Niko te više ne spominje. Ti sa mnom nećeš da imaš komunikaciju. Tebi su bitniji mediji nego ti sama sebi. Da li je to uvreda? - rekao je Asmin.

- Da li ti shvataš šta si pričao sa Dačom za mene i zašto si to radio? Mogao si da budeš sa Majom i ja da kažem na to "bravo" - dodala je Stanija.

- Ona je bila top kao osoba, stvarno je dobra, lepo živi i uredna je, ali je teška u sitnicama. Ona meni nije verovala, mislila je da volim Aneli, a ja napao ceo cvet zbog nje i mene je to stvarno bolelo. Maja je bolji čovek od tebe, ti si pravila drame dve godine. Bilo je situacija gde nisam hteo da se oglasim, a ti mi govorio da sam p*čka - rekao je Asmin.

Autor: A. Nikolić