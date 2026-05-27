Ćuti jer im se poveravala, ima svašta tu da se priča: Viktor kipti od besa, Kačavenda jedva uspela da ga smiri, on BLJUJE VATRU na Minu (VIDEO)

Milena Kačavenda došla je do Viktora Gagića koji je i dalje bio besan, te je tako dala sve od sebe da ga smiri, a kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku.

- Ja se svađam zbog nje, a ona ćuti ovde. Ona priča s ljudima koji mene pljuju ovde, zamisli ti to?! Zamisli ti koliko ona mene poštuje?! - rekao je Viktor.

- Nije ona tebe skapirala, ti si karakteran lik. Svi pucaju po šavovima, sam je kraj, da pogubiš pare i da lomiš i da napraviš neku bedu, ni pod tačkom razno. Nije vredno ničega. Žena koja te voli mora da te smiri, a ne da urliče - rekla je Kačavenda.

- Prvo je uzela pivo i razbila ga, ja sam rekao: "Hoćeš da razbijaš?! Hajde da razbijamo" - rekao je Viktor.

- Nema od toga ništa, ne treba ti u četiri života da budeš ono što ti je sestra ovde napisala, Mensur dva...Ostavi je ako ne može više - rekla je Kačavenda.

- Nisam ja popio, ja sam trezan 200 odsto, ne možeš da pričaš sa nekim ko je mene vređao, nju provocirao, mene, evo ne možeš. Rekao sam joj 50 puta, a ona nastavlja - rekao je Gagić.

- Imam utisak kada sam Boginji već jednom zamerila što se meša između Bore i Anastasije...Ko si ti, ako ti ideš da se ljubiš s nekim da vas ja jurim iznad posteljine?! Ja mogu samo da se umešam da smirim - rekla je Kačavenda.

- Ako jednom nije shvatila, a ovo je treći put, nema tu šta - dodao je Murat.

- Ona je izvređala bila, nema šta joj nije rekla, ja znam zašto joj ćuti, a znaš i ti zašto ćuti, ima tu još što šta da se priča. Svaki put sam joj zamerao što ćuti kao pi*ka, razumeš?! Ona priča sa nekim ko nas vređa i zbog koga se ja nerviram - rekao je Viktor.

- Nema tu spašavanja, stegneš srce i ćao ili spustiš glavu i poštuješ pravila i dogovor sa muškarcem - rekla je Kačavenda.

- Zna kako se nerviram kada neko govori tako nešto o njoj, provocira je i tako, ja se svađam umesto nje i posle ja ispadam majmun, e neće više...Njima ne sme da kaže ništa jer je pi*ketina, a njima se poveravala. Sve je isto radila kao i pre sa Anitom, sve isto - rekao je Viktor.

Autor: Nikola Žugić