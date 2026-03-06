AKTUELNO

Pojeo je blam! Mina propala u zemlju od sramote zbog svađe s Viktorom, Mića otkrio: Viktor joj ne veruje, tako da... (VIDEO)

Šok za šokom!

Voditeljka emisije "Gledanje snimaka", Ivana Šopić, najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide kako Mina Vrbaški govori Viktoru Gagiću kako mu služi samo za se*s.

- Sramota me je ovoga, ne sećam se, taj dan sam prepila. Prebacila sam, rekla sam mu da ne može da pije. Sećam se da smo se mi posvađali oko piva i rekla sam da je on pijan. Ma nema šta nisam rekla, sramota. Žao mi je, stvarno mi je žao - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemam šta da kažem, ne sećam se ni ja ovoga, popili smo to veče. Meni je najgore kada mi to prebacuje, onda se posle izvinjava. Tu ponizi i sebe, ali i mene. Ja sam bio jako veseo, jesam popio mnogo. Celo veče je bilo normalno i Milan je došao kod mene i rekao mi je: "evo ti pivo", ne znam da li je to Mina sačuvala ili nešto - rekao je Viktor.

- Preterala sam, verovatno mi se sve skupilo i napravila sam samo problem bez problema - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mina je izgubila poverenje u sebe, nije to Mina koja je radila stvari kako treba. Ušla je u vezu sa nekom hipotekom, to je remeti itekako. Ona je bila mirna i dosadno, odjednom se to izdešavalo. On i dalje sumnja u Minu, i dalje joj ne veruje, najpoštenije je da prekinu vezu. Ne može Anita da izmisli sve, ja samo mislim da je nešto tu bilo, pa se u međuvremenu zaljubila u Viktora - rekao je Mića.

- Nema potrebe da im odnos bude ovakav ako je ona sigurna da ništa nije uradila. Neka rešavaju, ja se više neću mešati - rekla je Anita.

- Mogla bi i ti da priznaš Luki za Relju, da kad ne izađe, tada će biti isto veće emocije - dobacio je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

- I da jeste i da nije, to je bilo pre Luke, a ovo je bilo tokom vaše veze...Nije, ona je tada ušla sa njim u vezu, ali je radilo to sa drugom osobom, nije mi rekla nikada da nije iskrena sa Viktorom, samo je rekla: "ovo što se dešava, ovo neću više da radim" - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

