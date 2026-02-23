Ležim u krevetu s devojkom, a on joj piše da bleje, jaj*ra mala: Bora dokusurio Terzu, otkrio da se hladi od Anastasije, pa priznao: Ne postoji veš mašina koja će da opere Sofiju (VIDEO)

Šok za šokom!

Posle odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Anastasije Brčić, Uroša Stanića i Bore Santane, novinar i voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Borom o najaktuelnijim temama.

- Pukla je tikva između tebe i Terze - pitao je Darko.

- Ja sam prema njemu bio super i dobar, ali je on počeo da skače. Ja sam sve ćutao, pratio, nameštao me je kod Matore, pa mi je uletela Matora, nisam ni znao šta me je snašlo. Vidim da se šlihta kome misli da treba, video sam da me ne miriše. Kada je bilo ono sa Anastasijom, rekao joj je da treba da se opere, od čega?! Šta je Sofija uradila, pa sam ja ćutao?! Ne postoji veš mašina koja će da opere ono što je Sofija rekla...On ne može da prežali što se Milica družila sa mnom i sa Filipom - rekao je Bora.

- Šta znači: "ti si našoj devojci napravio dete" - pitao je Darko.

- Milica ni u kakvim trojakama nije bilo sa mnom, nikada nismo imali se*s...Mene Uroš podbada, ja se nikoga ne plašim. Je l' sramota da kažeš da si bila sa Borom Santanom?! Mene bi trebalo da bude sramota. Sve devojke, osim Sofije, koje su bile s Terzom, prvo su se sa mnom viđale, ja sam džentlmen, neću da kažem da li smo imali odnose. Milica je moja drugarica, ona je naša devojka, pa nek on misli šta hoće. Koliko puta sam ležao s devojkom u krevetu, a on joj piše u tom trenutku da bleje, da se vide, da je s Munjom...Šta ja treba, ovde da cinkarim?! Uroš može da me isprovocira, evo priznajem, on može, biram da ćutim. Nesrećan je, ali sam ja sam birao, sam ću se izvući. Ja mislim da je sa Sofijine strane foliranje. Ona je Rusija?! Nek je laka zemlja Gadafiju, ja sam onda Gadafi je*ote. Što nije prošle godine branio svoju devojku?! On bio sa trećom klasom - rekao je Santana.

- On kaže da si ti drukara, da si ocrnio Đukića i Maju, da ne možeš Đukića očima da gledaš - rekao je Darko.

- Ja to nisam rekao, Bogom se kunem. Povezivali su me sa Urošem, ja kažem Anastasiji: "Je l' Đukić peder? Izmislila njegova devojka da ga je...", pa sam joj rekao ovako: "Majo, ona je gas kao i mi", ona je to tako shvatila, ja se ne drogiram, to ljudi svi znaju. Počinjem da se hladim od Anastasije, velika je strast i, nije navika, nego prijamo jedno drugom. Sviđam se ja njoj, to sam sada video, ležimo i grlimo se - rekao je Bora.

- A Asmin - pitao je Darko.

- Ne znam, kao da ima nešto protiv mene, Uroš nešto krenuo, ja slučajno uhvatim kako ga je podržao, kao da me turira...Pusti, što me provlačiš, vidiš kako mu se vraća, Maja mu dovodi Uroša - rekao je Bora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić