Danas hoda, silikon joj gore, du*e dole: Aneli ponovo demolirala Maju, pa priznala: Ne verujem joj u priču za Cara, eno je spava s lemurima (VIDEO)

Ivana Šopić, voditeljka večerašnje emisije "Izbacivanje" porazgovarala je u Šiša baru sa Aneli Ahmić o najaktuelnijim temama u Beloj kući.

- Aneli, sve se vrti oko tebe, sinoćnja tvoja nominacija je izazvala veliku buru. Ti si kasnije sa Sofijom fino oplela po Maji, rekla si da nije očekivala da možeš da je prešišaš. Kako ti je delovala Maja sinoć - pitala je Ivana.

- Delovala mi je jako nemoćno, pokazuje svoju nemoć. Sedela je i rekla je: "nemam potrebu da te komentarišem", prekidala me je, popela se na sto i krenula je da šeta. Jako je iskompleksirana. Ona je pokazala svoje lice i svoju nemoć, ja sam je komentarisala bez nekih uvreda specijalno, kako umemo kada se svađamo, i smatram da sam je unakazila - rekla je Aneli.

- Ukućani često govore da Maji smeta to što si ti preuzela ulogu glavne zavodnice u kući. Da li smatraš da je to to, jer tokom prethodnih sezona Maja je uvek uživala u pažnji muškaraca - pitala je Ivana.

- Iskreno jeste, više me gotive i vole i da se druže i da me izdvoje da sam zgodna, iako mnogi strahuju zbog Asmina da kažu te neke stvari, imaju to da ja imam sa njim dete, ali sa strane priđu i kažu kada se opuste. Da, smatram da je ona skontala to i da se sve vrti oko mene i da ja jesam tema - rekla je Ahmićeva.

- Koliko je prirodno da se ona, Anita i Luka druže i da li je to pakt protiv tebe - pitala je Ivana.

- Tako je, upravo to, ja svaki put kada imam okršaj sa Lukom i Anitom, ona priđe Aniti pa je poljubi. Svaka žurka, njih dve se drže za ruku i plešu. Koristi njih samo zbog mene, zbog te mržnje, a ovamo kontra radi, pokazuje da Anđelu nije prava drugarica. Ona je nabrojala ljude i ponovo je zaboravila Anđela da navede. Najlakše je Anđela izdvojiti njoj je jer on kulturan i pažljiv, a smatram da ona njega ne gotivi toliko. Njegova nominacija mi je sinoć bila nekako, lažna. Mislim da nije iskren i da on to vidi, ali izbegava da kaže svoje pravo mišljenje o njoj, jer bi se možda pogrešno protumačilo...Asminov i njen odnos mi je izgubio na težini, jer on kada uđe za njom u sobu, ona se dere: "Milane, on mi govori da bi me oženio", a on je sebe srozao s odnosom sa Majom - rekla je Aneli.

- Ti si rekla da je Stanija za nju lepotica ili ribetina - pitala je Ivana.

- Meni Maja, ona je jedna izoperisana devojka koja misli da je živa lutka, ona nije živa lutka. Stanija ima prirodno svoje telo, prirodnu gu*u, danas Maja hoda, silikon joj gore, du*e dole visi. Ona je odlepila za njim, ona se njemu sviđa, ušla bi u vezu sa njim, računa da je još četiri meseca do kraja pa to može da izbegne, a oni će napolju biti sigurno zajedno! Zamera zato što vređa nekoga ko nju hvali, a to su Milena Kačavenda i ostali, jer nju hvale, a ona je sa njima dobra. Boli je briga kada mene vređa, ona mu govori: "to, Divna DNK, to", prema meni je najveća težina kada me vređa, jer sam ja majka njegovog deteta - rekla je Maja.

- Da li veruješ da je istina ono što je pričala za Filipa Cara - pitala je Ivana.

- Ne, jer je ona meni pričala i ono za Aleksandru, pa onda kaže da ja to lažem, smatram da je ona to izmislila. Pričala mi je da sedne u taksi, dođe, nabode ga šakama dok spava, to je nasilničko ponašanje, njoj je to smešno. Eno, spava sa lemurima, ona i dalje negde, smatram da će se njihov odnos nastaviti napolju - rekla je Aneli.

- Da li misliš da ona ovo radi sa Asminom da ti vrati - pitala je Ivana.

- Postoji mogućnost, ona je više puta govorila da zna da mene Asmin ne zanima, a sada je obrnula ploču. Ja bih sada da sam vođa prvo njih dvoje (Asmin i Maja) poslala u izolaciju, volela bih da on pokaže svoje pravo lice. Ona je sada postala zanimljiva samo zato što on negde dolazi do centra te pažnje sa njim, ona ne bi imala da radi šta u rijalitiju - rekla je Aneli.

Autor: Nikola Žugić