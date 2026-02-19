Bila joj je marioneta, nadmudrila je: Dača analizirao druženje i raskol Maje i Aneli, Anita progovorila o bebi sa Lukom: Rizikujemo, što da ne! (VIDEO)

Šok za šokom!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje bilo je za Daču Virijevića.

- Šta ti je noćas tačno Aneli pre žurke rekla o Maji - glasilo je pitanje.

- Ona mi je rekla da je ona ta koja utorkom izabere s kim će Maja biti, bukvalno da ona upravlja Majom. Na primer, ona je sa Janjušem, a da ti Majo odeš kod Asmina. Rekla mi je da će ona da dovede do toga da Maja završi kod Janjuša i da bude sa Janjušem, tj. ne da bude, ali u tom fazonu - rekao je Dača.

- Rekla sam da kada smo Filip i ja pevali, Maja je tada otrčala, tada sam počela da povezujem da Maji radi sujeta i inat i da nije iskrena u našem odnosu - rekla je Aneli.

- Mora da se uzme u obzir šta je prethodilo takvoj odluci?! Može da se uzme u obzir da je Aneli odlazila kod muškaraca - dodao je Ivan.

- Ja sam rekao Maji da igra kako Aneli svira, nadmudrila je, hiljadu puta sam joj to rekao - rekao je Dača.

- Budalaština čista, kontam ja sve, definitivno nije imala petlju i da započne konflikt...Očigledno nas dve ne gledamo na stvari isto. Janjuš je neko ko je bio moj partner pre šest godina, ne smatram da je pohvalno da se kao žene takmičimo i idemo od muškarca do muškarca. Ja nisam ta koja to radi! Naravno da nisam bila njena marioneta, ja svađu ne dajem onda kada neko to poželi, ja ti dajem samo na kašiku da se degustira, ne dajem sve - rekla je Maja.

- Predzadnja žurka, kaže ona meni: "pogledaj nas kako izgledamo", tako da Majo, smešna si, ali me ti vređaj - rekla je Aneli.

- Meni je Aneli ružna žena, neko ko je sa 35 godina radio taj fejslifting, ne mogu ja operisana da vređam operisanu ženu - rekla je Marinkovićeva.

Naredno pitanje bilo je za Anitu Stanojlović.

- Da li si ti devojko realna, da posle sedam dana u rijalitiju praviš dete - glasilo je pitanje.

- Je*iga, neki se venčaju posle mesec dana, pa ostanu ceo život zajedno, rizikujemo, što da ne - rekla je Anita.

- Nije normalno, ne razmišljamo o tome i ne vodimo računa, ali ne radimo ništa na silu i s namerom - rekao je Luka.

Autor: Nikola Žugić