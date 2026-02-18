Čekale su da urade jedna na drugu: Dača jedva dočekao raskol prijateljstva Maje i Aneli, otkrio da je Ahmićeva bila spremna na OTKOPAVANJE RATNIH SEKIRA! (VIDEO)

Šok!

Robot Toša stigao je u Belu kuću, kako bi sa učesnicima Elite porazgovarao o dešavanjima.

- Dačo, gde si? Ajdmo u šetnju - rekao je Toša.

- Ajmo, Tošice moj - kazao je Dača.

- Tošo, moram da kažem da smo mi ovde željni rasola - dodao je Terza.

- Tošo, obećao sam ti da ću svašta da ti ispričam. Znaš li da je Aneli imala plan da sve ovo uradi što je uradila?! Ona je rekla da će Maja igrati, kako ona bude svirala... Aneli je svesna da kada je ona dobra sa Janjušem, Maja ide kod Asmina, kada je sa Asminom dobra, ona ide kod Janjuša i tako stalno. Sinoć je Maja iz nekgo razlog završila kod Janjuša u krevetu - kazao je Dača.

- Hoćeš da ti kažem o čemui su pričalo? Pričali su o svojoj vezi - kazao je Toša.

- Čuo sam ja to. Mislim da su Maja i Aneli samo čekale trenutak da udare jedna na drugu. Pominju se ponovo tužne, kao nekad. Jutros je izbio haos, nema šta nisu rekle jedna drugoj. Meni je Maja baš fino izogovarala Aneli. Na radiju ću da ispričam neke stvari, neću baš sve - rekao je Dača.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S.Z.