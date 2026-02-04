IDE LINIJOM MANJEG OTPORA?! Aneli negira da je ljuta na Jovanu, Dača tvrdi da se Cvijanovićeva poverila cimerima o emocijama prema Asminu: BILA BI SA NJIM, ALI NEĆE ZBOG MAJE! (VIDEO)

Šok!

Robot Toša razgovarao je sa Jovanom Cvijanović i Aneli Ahmić o njihovom odnosu.

- Jovana, da li si jutros loše komentarisala Aneli kod Asmina? - upitao je Toša.

- Ne, nisam kazala je Jovana.

- Da li misliš da je Aneli izljubomorisala sinoć jer si provela vreme pored njega? - upitao je Dača.

- Nisam je gledala, nisam videla to ni primetila - rekla je Jovana.

- Da li si ljuta na Jovanu? - upitao je Toša.

- Ne, nisam. Što bih bila ljuta na Joku? - rekla je Aneli.

- Što si je sinoć vređala? - upitao je Toša.

- Kad se ja svađam sa Asminom, u to niko ne sme da se meša i da mi se ubacuje. Joca je bila malo pijana, a ja nisam, te ne može da mi govori šta i kako treba da pričam - rekla je Aneli.

- Tošo, sad kadu su se svi sklonili, imam da ti kažem nešto. Jovana pevačica se juče poverila da bi bila sa Asminom, ali zbog Maje ne želi. E, sad, postavlja se pitanje, zašto zbog Maje baš? - upitao je Dača.

Autor: S.Z.