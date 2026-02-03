AKTUELNO

Zadruga

IDE LINIJOM MANJEG OTPORA?! Luka uključio centrifugu, pokušao da se opere od vređanja Anitinih bivših momaka: TO JE MOJA NEMOĆ! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Voditelj Milan Milošević podigao je Luku Vujovića tokom emisije ''Pretres nedelje'', te je sa njim porazgovarao o njegovogm sukobu sa Anitom Stanojlović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Luka, toko svađe sa Anitom si rekao:''nemoj o meni da pričaš kakav sam, svi bivši su ti bili bu*aši''. Na koga si mislio? Anđela, Filipa...koga? - upitao je voditelj.

- Milane, ja u afektu to kažem kad se razbesnim. To je moja nemoć. Rekao sam u afektu za sve njene bivše. Bu*aš je moja uzrečica, to koristim ja stalno - kazao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u video-klipu. 

Autor: S.Z.

