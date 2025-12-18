AKTUELNO

UKLJUČIO CENTRIFUGU: Luka pokušao da se opere od svojih postupaka, učesnike šokiralo to što je Neria savetovao da smiruje Aneli umesto njega! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević je postavio Luki Vujoviću.

Foto: TV Pink Printscreen

- Koliko si ti dečko ograničen. Pitaš Neria da teši Aneli jer se tresla u hotelu sa Asminom i kažeš nije bilo nego vređanje veliko sa njene strane. Druže, je l' si ti glup ili gluv, šta je sve izrekla za njih dvoje?! - glasilo je pitanje.

- Nisam rekao da on treba da je teši, nego sam pokušao samo da smirim nju, da on nekako pokuša da je smiri - kazao je Luka.

- Ja sam u toj situaciji rekao samo da je Aneli pokušala da negira neke stvari koje je izgovorila ili da se izvini, bilo bi sve drugačije - rekao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta da očekujemo od Luke? On koji je rekao da Aneli nije preterano vređala Neria i mene, a ona je svašta izgovarala na račun mojih rođaka... - rekla je Hana.

- Misim da ti nikada ne bi dala Neriu da se pomiri sa Aneli - dodao je Luka.

- Meni je ovo presmešno. Luka koji pokušava da bude bogougodan. Do juče je bio Anelin partner, nju je zastupao, a onda sada, kad se sve desilo, traži od drugih da je smiruju. Po mom mišljenju, on je prvi koji je trebalo da priđe Aneli da je smiri, kada je to bilo neophodno - rekla je Milena.

- Što se tiče Neria, ja ne želim da provodim vreme sa njim, samo da ne bi ponovo došlo do sukoba. On će bratini svoje, a ja svoje. Najbolji je naš odnos ovakav kakav jeste. Želim mu da bude sretan i dobro, ali je trenutno najbolje ovako - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: S.Z.

