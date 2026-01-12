U NALETU STRASTI JE IMALA MODRICE! Dača Virijević priznao da mu se Anita poverila o avanturi sa Reljom Popovićem! Ovi detalji će vas totalno ŠOKIRATI! (VIDEO)

Naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića u Šiša baru bio je Dača Virijević.

Šta ti se Anita poveravala za Relju? - upitao je Darko.

- Što se toga tiče, ja sam osoba koja ne želi da odaje nekog, kada se družim sa nekim. Ukoliko me neko izda, onda je priča drugačija. Anita je jako bezobrazna danima unazad. Kada sam joj rekao da kaže šta je pričala o Anđelu, nije htela. Što se tiče Relje i nje, ona je u jednom trenutku kad je išla pesma ''Se*s mašina'' pevala tu pesmu. Ja sam došao i rekao joj:'' je l' to Anđelova i tvoja pesma? Ona je na to rekla ''ne, meni se napolju desila jedna posebna priča''. Rekla je da je bila napolju sa jednim poznatim pevačem, a ja sam odmah povezao sve, a ona mi je potvrdila da je to Relja. Po Anitinim rečima, ona se videla sa njim pre ulaska ovde, rekla mu je da će ući ovde, a ona mu je poželela sreću. Oni su se prvo u Budi viđali, pa je dolazila u njegov studio. Rekla mi je da je u naletu strasti imala modrice, aludirajući da tokom odnosa se to desi - kazao je Dača.

- Da li se poverila Mini? - upitao je Darko.

- Otom, potom. Meni je Anita govorila da nikada nije imala takav se*s kao sa Reljom, da je on lagao Nikoliju kad ga pozove ranom zorom, a on kaže da je u studiju i da radi - rekao je Dača.

– Dačo, kako to da si opet dobar sa Asminom? - upitao je Darko.

- Ja sam dobar sa ljudima kad želim, isto tako sam i loš kad želim. Mislim da je loš čovek. Sada je ovako, a možda se stvari promene pa opet ne budemo dobri, nikad se ne zna - kazao je Dača.

