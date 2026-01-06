UPETLJALA SE U SVOJE LAŽI?! Anita pokušava na sve načine da se opere od navodne afere sa Reljom Popovićem! Šok i neverica! (VIDEO)

Šok!

Naredni gosti voditeljskog para Bore Santane i Filipa Đukića bili su Luka Vujović i Anita Stanojlović.

Kakvo je tvoje mišljenje o tome što je Anita bacila sumnju da je bila sa Reljom Popovićem? Kako gledaš na to što je Zorica ''mala ne zna sa kim se zakačila'', misleći da njegovog menadžera, kako gledaš na to?

- Ja zaista mislim da ništa nije imala sa njim. Ima pravo devojka da ode na nastup, to je tako. Jedno je ako neko ima dokaz da je neko bio sa nekim, ali po svemu sad, ovo su samo priče. Činjenica je da se tom dečku sigurno pravi problem - kazao je Luka.

- Ja sam rekla da ništa nisam bila nikad sa oženjenim čovekom sa dvoje dece. Ja jesam bila na njegovom nastupu, ali sa njim ništa nisam imala. Nije istina da je samo moj stori sa nastupa podelio, već je moj bio prvi po redu okačen - rekla je Anita.

- Luka, ja sam došao ovde samo da kažem da me više ne pominješ, molim te, eto. Čuo sam da me nešto provlačiš, ali samo nemoj ja da krenem da pričam, veruj mi - rekao je Dača.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.