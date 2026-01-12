NISAM IMALA NIŠTA S NJIM, KUNEM SE U SESTRU: Dušica optužila Sandru da je u naletu ljubomore izmislila da je imala vrelu akciju sa Asminom u hotelu! (VIDEO)

Dušica Đokić rešila se da progovori o nagađanjima među učesnicima da je imala veru akciju sa Asminom Durdžićem u hotelu.

- Bila sam u hotelu sa Asminom, pili smo viski i pušili cigarete, ali ništa nismo imali. Majke mi, ništa nisam imala sa Asminom. Kunem se životom svojim, ništa nisam imala sa njim, stvarno. Sandra Todić je izgleda pokrenula tu priču, ljubomorna jer sam ja sa njim sedela u hotelu. Nisam imala ništa sa Asminom, tvrdim, kunem, se u svoju sestru da nisam - rekla je Dušica.

Autor: S.Z.