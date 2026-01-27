AKTUELNO

Zadruga

One se druže jer se plaše jedna druge: Teodora detaljno izanalizirala performanse Maje i Aneli, a evo gde su lutali Asminovi pogledi (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Janjuševiću Janjušu kako bi detaljno izanalizirao performanse tokom audicije za "Talent show".

- Trebalo je da glumimo, a mi smo svi imitirali. Trebali smo da odglumimo osećanje da se smejemo, plačemo i ljubav, to je gluma - rekao je Janjuš.

- Gluma je imitacija - rekao je Bora.

- Trebala su sva osećanja da se odglume. Od nas je retko ko to uradio. Ja ne znam da imitiram nikoga. Ne mogu da imitiram nikoga, Ivan može, Bora ne može. Gde ćeš imitirati neke glumce? Imitacije su zahtevne. Ako imitiraš jednu osobu moraš da znaš više ljudi. Moj favorit je bio prvo Uroš sa Gangam Style, ali Asmin je bio najsmešniji. Ja sam čuo njegovu izvedbu i meni je to smešno. Aneli je plesala kao da se bavi plesom 20 godina. Maja je bolje plesala nego što je imitirala, za moj ukus. Šakira je 155 visoka. Njen onaj fudbaler je sedeo sa mnom u Barseloni i ovako je podigao noge i pljuje, to su seljačine ozbiljne. Je*em mu Šakiru taman u pi*ku - rekao je Janjuš.

- Aneli se okretala da vidi da li Asmin gleda. Asmin nije ostao imun kad je Aneli plesala, ali je onda njoj rekao da je pokazala da je striptizeta. Maja i Aneli su pokazale sujetu jedna između druge. One se druže jer se plaše jedna druge - rekla je Teodora.

- Ha sam hteo da budem muško i da pokažem tu mupku stranu - rekao je Urpš.

