Mafijašica i kur**tina: Hana i Nerio zajedničkim snagama pokosili Sandru, Aneli konačno priznala: Boli me što je Janjuš na Asminovoj strani, pogađaju me njegovi komentari (VIDEO)

Šok za šokom!

Naredno pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je Hani Duvnjak.

- Kako se osećaš kada je Nerio konačno sasuo Sandri sve u lice i odbranio te - glasilo je pitanje.

- Drago mi je da je stao uz mene...Ona jeste najgora osoba u kući, ja mislim da je ona ku*vetina! Ona čeka utorak da joj se neko napije i da joj neko dođe u krevet. Sedam dana najavljuje haos, kao ona je neka mafijašica, a zapravo je dno dna - rekla je Hana.

- Reče glista! Ti svoju porodicu ne znaš da odbraniš...Ona blati njegovu porodicu, on je podržava u tome, na konto toga zarađuju pare - rekla je Sandra.

- Kako si ti bolesna i retardirana?! Šta da pričam, da vrtim istu priču u krug - rekao je Nerio.

- I treba da brani, ponosna sam na njega - rekla je Hana.

Sledeće pitanje bilo je za Aneli Ahmić.

- Kakav je osećaj kada te ljubav tvog života (Janjuš) budi poljupcima - glasilo je pitanje.

- Bilo mi je lepo sinoć. Ja sa Janjušem imam konekciju, svaki put kada on mene zagrli, ja se prisetim naše ljubavi velike. Nisam ja kao on da ću da kažem ovde da mene boli briga, ja ne bih radila to sa njim da nešto on ne budi u meni...Njegovi komentari me najviše pogađaju, jer on sada brani Asmina, što je meni suludo, a zna da smo i on i ja dobijali svakakva pitanja kada ga je Asmin prozivao. Tada smo se najviše voleli, imali smo svađe zbog Asmina - rekla je Aneli.

- Odgovara svaki put da stajem na Asminovu stranu, ja ovde ne stajem ni na čiju stranu. Nju pogađaju istine kada kažeš kako jeste...To što ti misliš da te ja neću komentarisati onako kako mislim, to zaboravite. Nikoga nisam uvredio, niti sam koga opsovao, niti ponizio na neki način što sam rekao kako mislim - rekao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić