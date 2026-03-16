Džaba kada mora da izgirava Poršelinu i Vendi: Terza nablatio Maju Marinković, pa progovorio o Munjezu: Blam je da viđa više moje dete, ŽAO I JE STEFANI (VIDEO)

Šok za šokom!

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Anastasije Brčić i Bore Santane, voditeljka Ivana Šopić u Šiša baru porazgovarala je sa Borom Terzićem Terzom.

- Poteglo se pitanje i izrazila se sumnja da je Munja nešto imao sa Milicom i da je to druženje tebi sumnjivo, da li si o tome razmišljao - pitala je Ivana.

- Ništa me ne bi začudilo da su imali nešto, kada razmišljam na šta je Munja spreman kada je rijaliti u pitanju, to kada je pokušao da proda informaciju, verujem da je spreman... - rekao je Terza.

- Deluje da ti nemaš lepo mišljenje o Maji jer ona od Asmina pravi majmuna - rekla je Ivana.

- Pa realno, ne mogu da slušam, jer ona kao ponižava druge devojke, nema stav nijednog sekunda. Pokušavam da mu otvorim oči na sve načine, sinoć kada je rekla kao: "da mi igrate kao mečke", ponižava ljude i devojke. Niti je ona meni rod, niti pomoz Bog, imam kočnicu zbog Asmina da je ne komentarišem. To što njih zaboli istina kada Sofija komentariše, pokazaće zapravo pravo lice. Sofija je namazana, zna šta radi, ja sam pričao sa njom. Smatram da je Maja pokazala tu da ima nešto protiv Sofije, kada je bio frizer za njenu kosu, kupi njene fore za oblačenje. Da Maja ima neki kompleks, ima, naravno da nema samopouzdanje. Džaba kada moraš da izgiravaš Slađu Poršelinu i Vendi da se penješ po stolu. Pokazala je svoju nemoć sinoć. Normalno je da ja njoj ne zaboravljam stvari, ja s njom ne pijem kafu, ja njoj zbog Asmina nešto učinim. Šta joj je Dača sve izgovorio, Uroš mali isto, a ona se družila s njima?! Blam, najstrašniji blam. Ona je najveći kadropaćenik u istoriji rijalitija, da nije Asmina, ne bi bila prva tema - rekao je Terza.

- Sofija ne vidi po čemu je ona neostvarena. Koja je stabilna i koja je ostvarena - pitala je Ivana.

- I Sofija za sebe kaže da je neostvarena, ostvaren čovek je onaj koji ima decu i porodicu. Maja ne može sa Sofijom da se poredi za tri života, prvo, koliko frajera je imala ovde, a da ne pričamo o otimanju muža drugaricinog i ostalo...Sofija nije razmišljala, a ni ja, kada smo uradili ono, ali se Sofija nije vaćarila s drugim nekim, pokazali smo našu ljubav - rekao je Terza.

- Luka i Anita su pokazali mnogo nesigurnosti, koliko je Luka i da li je ljubomoran na Anđela i koliko je i da li je Anita ljubomorna na Aneli - pitala je Ivana.

- Ja sam rekao Luki, zašto nema klipova o meni?! Oni se svađaju, mi komentarišemo, pa nek trpe! Luka i Anita su opsednuti podrškama, Luka je mnogo toga radio zbog fanova. Njih boli što nisu u žiži, u prvoj temi...Da je ljubomoran, jeste, pokazao je to kada ga je udario. Anđelo je šmekerski to odradio, ponizio ga je šmekerski, a kada ga je Luka psovao i vređao, Anđelo je ćutao. Ne razmišljaju da su roditelji i da imaju onakve brutalne odnose. Ne znam kako oni dođu u emisiju kada oni po ceo dan pričaju o rijalitiju - rekao je Terza.

- Kakvi su ti planovi po izlasku?! Imamo i izjavu od Stefani Grujić koja je rekla da je Munja bio ljubomoran na tebe i da je dete video četiri puta - pitala je Ivana.

- Verujem da je i njega (brat Miloš) izmanipulisao. On je meni precrtan čim je Sofiju vređao, Munja je spreman na sve. On je mene branio po emisijama, došao mi ovde kao podrška, mnogi ljudi su govorili da je dete napravio i da je to uvau, žao mi je male Stefani ako ne viđa svoje dete. Blam je da više viđa moje dete i da provodi vreme s Milicom i da se slika s mojim detetom...Da ne pričam šta je sve Milica pričala o njemu, koliko ga je blatila - rekao je Terza.

Autor: Nikola Žugić