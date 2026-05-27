Čvrsto smo se grlili i ljubili: Dušica priznala da je Đukić radi, sada nema razlike između nje i Aneli! (VIDEO)

Neočekivano!

Robot Toša razgovarao je sa Dušicom Đokić i Dačom Virijevićem o njenom odnosu sa Filipom Đukićem, kada je priznala da su se njih dvoje sve vreme čvrsto grlili i ljubili.

- Dušice, kako si? - upitao je Toša.

- Nisam se naspavala - rekla je Dušica.

- Ko bi se naspavao na baštenskoj garnituri? - našalio se Toša.

- Ne znam kako smo se spakovali, cela sam ušinuta - rekla je Dušica.

- Šta ste radili? - upitao je Toša.

- Mazili se i grlili - rekla je Dušica.

- On se tebi sviđa - rekao je Dača.

- Nisam ni rekla da mi se ne sviđa. Ja sam vodila Filipa više puta u Odabrane, ali on nije želeo da ide - rekla je Dušica.

- Vodila si ga u Odabrane, a zavodila sve vreme - rekao je Dača.

- Ma mene su leđa toliko bolele od garniture, ali ja sam njega vodila u Odabrane. Mi smo se čvrsto grlili - rekla je Dušica.

- Lagano ste se teturali - rekao je Toša.

- Nije mi jasno da taj folirant je navodno zaljubljen u Aneli, a onda može da se grli i ljubi s Dušicom dok nema s*ks - rekao je Dača.

Autor: N.P.