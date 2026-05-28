Osećam se bezvredno i stalo mi je do njega: Mina Vrbaški se slomila zbog raskida s Viktorom, Ivan dao svoj sud: Ne može očima da te gleda (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Mini Vrbaški.

- Da li ti je Viktor obećao brak pa ne može da se posvađa sa tobom, da raskine i da te se reši - glasilo je pitanje.

- Nije mi obećao brak, ne znam, žao mi je, ono juče što se izdešavalo, kao da je neki đavo bio u meni. Ne znam ni šta bih rekla, iskreno. Stalo mi je do njega, zavolela sam ga, žao mi je. Izgubila sam i sebe i loše se jako osećam u svom telu - rekla je Mina.

- Što to - pitao je Milan.

- Pa mislim da sam bezvredna, ja se tako osećam...Nema veze, ja sam ga zavolela i ja znam da on mene voli - zaplakala je Mina.

- Ja uvek pokušam da raskinem, već nekoliko puta je pokazala nepoštovanje i da je neiskrena prema meni...Sve što je rekla u radiju Matora, bila je u pravu...Kada vide šta se dešava, naravno da će da misle da sam u problemima. Ona meni govori u svađi da sam ja kriv zbog toga što je ona bezvredna. Ja sam se svađao zbog nje, a onda sada ona sedi i ćuti. Prelazio sam preko dosta laži. Još treba da me upoređuju ovde sa nekima iz prošlih sezona - rekao je Viktor.

- Ja sam zapamtio rečenicu iz radija Mininu, ona je rekla da odlično zna odakle vetar duva, u prevodu, ti znaš zbog čega se ovo dešava - rekao je Mića.

- Ja sam bio svestan da radim lošu stvar kada hoću da je odbranim, ali kada vidim da se ta moja odbrana zloupotrebila - rekao je Gagić.

- Ja od Viktora nisam tražila da me brani, lakše mi je da ćutim i da pognem glavu jer smatram da će tako da prođu komentari. Sve što tražim i pokušam, sve je moje pogrešno - rekla je Mina.

- Matora je danas bila previše surova, bila si nerealna. Kod njih dvoje ne da ne postoji šansa da će da se razdvoje. Viktor se kao mlad dečko bori unutra sam sa sobom, ti više nju očima ne možeš da gledaš. Mislim da je voliš i dalje, šta god, emocija...Kaže danas Viktor kao da te ona gura u probleme, to je najnebitnija stvar. Koji muškarac bi više gledao ženu koja kleči i moli?! Malo pre ti je nešto rekla, ti kao: "Šta je bilo?! Dosta bre"...Ti sada, pošto je ona u mat poziciji, ona nema gde, ona će sve da uradi, moraš da je prihvatiš najgoru moguću. Pošto ti ne želiš da odeš od nje i totalno je ostaviš, baš zbog toga što hoćeš da je zaštitiš, moraš da trpiš više nego one laži koje ti je radila - rekao je Ivan.

- Zamisli sada da se moja žena je*e sa strane, laže me, ja to saznam, pa mi ona kaže: "učiniću nešto", učini boli me ku*ac - rekao je Mića.

- Ti nisi ništa loše rekao Mićo što neko drugi ne misli, ali lako je tuđim ku*cem gloginje tresti. Ja mislim da Viktor, iako Mina reaguje ovako kako reaguje, gde će neko reći da ga ova žena voli, ja smatram da je on više zaljubljen u Minu nego ona u njega. Iako ima 19 godina, nije se ni lako odvojiti. Od trenutka kada mu je Mina sve priznala, tu se kod svakoga menja situacija iste sekunde - rekao je Janjuš.

Autor: Nikola Žugić