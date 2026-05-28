NAPRAVIO JE OD MENE MUČENICU KOJA NEMA NIŠTA: Stanija przinala koliko je boli jer Asmin GAZI po njenom integritetu i pokušava da je sroza: ŽAO MI JE JER SE SVE SVELO NA TO... (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

Prvo pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Ana Radulović postavila je Staniji Dobrojević.

- Da li si devojko draga realna da se objašnjavaš tim ljudima tu odakle ti pare i obrazlažeš svoje finansije? Ko su ti Ivan, Asmin i slični? - glasilo je pitanje

- Što se tiče Asmina, degradirao me je poput mučenice koje ništa nije videla. Ja sam pričala da imam neku zaradu, te i da sama mogu sebi neke stvari da priuštim. Na momente uhvatim sebe da sam budala jer se pravdam takvim ljudima. Stalno se udara na moj integritet, ali ja znam ko sam i šta sam. Asmin i ja smo gradili od prvog dana zajednički život. Napravio je od mene mučenicu koja nema ništa. Naravno da ću da odbranim sebe. Žao mi je, takođe jer se ovde priča kako sam ja materijalista, samo jer sam se raspravljala sa ljudima, koji su mene napadali jer sam uspešnija od njih. Ako si uspešan, nemaš pravo na bol, pa te pojedini ljudi odmah kude i govore svašta. Ne gledaju suštinu problema, što me je Asmin izdao, prevario...već samo što ja pominjem finansije - rekla je Stanija.

- Misliš li na Ivana, kada pomeneš ljude koji imaju problem sa tim što govoriš o finansijama? - upitala je voditeljka.

- Da, ima ih još - kazala je Stanija.

Autor: S.Z.