TO NIJE LJUBAV, SAMO OPSESIJA: Dača sasuo Maji sve u lice o Asminovom ponižavanju, pa istakao da su mnogi bili ZGROŽENI njihovim funkcionisanjem u odnosu! (VIDEO)

Nije se libio da iskaže svoj stav!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Ana Radulović je postavila Maji Marinković.

- Je l' si izbrojao koliko si kafa platio Staniji? - glasilo je pitanje.

- Da, sto pedeset šest. Sve sam zapisao, govoriću o tome u ''Narod pita'' - odgovorio je Asmin.

- Evo, kakve gluposti on priča. On je duša prodana, prodao je naš odnos, našu intimu. Postao je najbedniji čovek koji je ušao u rijaliti. Samo mi je žao, jer se ja nisam udala za ovog čoveka i na papapiru postala zvanično njegova supruga. Mene je mogao da ojadi, jer on ako ima uplatnice, da smo se razvodili, sve bih to ja vraćala - kazala je Stanija.

- Da li neko ko te osvaja govori da se u Budvi se*sualno opštiš za pare, da se he*taš po rijalitiju i da si prorodna nakaza? - glasilo je pitanje.

- Na početku našeg odnosa, većinski su govorili i gledaoci i učesnici da je on gospodin, da se trudio oko mene. Nemam problem s tim, jer to nije istina. Sad da mi neko ukazuje na stvari, pre našeg odnosa, to je već nebitno - kazala je Maja.

- Mislim da se aludira na ovo od pre nekoliko dana. Izgovarao je Maji pre neki dan užasne stvari, to nije ljubav, samo opsesija. Majo, Asmina, gledaoci nikada nisu podržali da sa tobom uđe u vezu. Uvek su govorili da ćeš mu glave doći - kazao je Dača.

- Nije tačno, za osvajanje su gledaoci uvek razmišljali o tome da li će me Asmin osvojiti - kazala je Maja.

Autor: S.Z.