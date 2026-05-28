SUJETNA JE I LJUBOMORNA: Dača primetio da se Anita izjeda zbog Aneli i Filipa, njegovo priznanje o emocijama prema Ahmićevoj joj DRMA KAVEZ! (VIDEO)

Dao svoj sud!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Ana Radulović je postavila Aniti Stanojlović.

- Pokazala si vidno ljubomoru jer se Filip prema Aneli ponaša s puno poštovanja, dok je tebe gledao kao kre* kombinaciju - glasila je konstatacija.

- Ne, nije tačno i to nije tako. O odnosu sa Filipom sam već pričala, a ja što se tiče Aneli, mogu samo da kažem da nisam ljubomorna - kazala je Anita.

- Ljubomorna, ovo što negira je laž. Naravno, sve je laž. Vidi se koliko je ona ljubomorna, kao i što Luki smeta - rekla je Aneli.

- Ti si govorila da ti Filip treba samo da bi se s nekim zagrlila iskreno, a onda odjednom imate blizak odnos. Mislim da je sve ovo deo tvog rijalitija, jer te boli što te nema u priči Maje, Stanije i Asmina - kazao je Luka.

- Anita je sujetnija od Luke. Anita je pokazala sujetu onda kada su se Aneli i Filip posvađali, pa je tad rekla da ne želi da ih komentariše. Filip je govorio da je Anita kombinacija, a kada je videla da nema ništa od zbližavanja, onda je Luka tada došao na red - kazao je Dača.

Autor: S.Z.