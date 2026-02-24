AKTUELNO

Zadruga

NIJE TO SAMO PRIJATELJSTVO: Janjuš detektovao ljubavne iskre između Aneli i Anđela, pa se osvrnuo na Teodoru i Filipa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Dao svoj sud!

Učesnici Elite imaju zadatak da imenuju tri para koja po njihovom mišljenju isijavaju od iskrenih i pravih emocija. Prvi je svoj stav iskazao Marko Janjušević Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli i Luka, to ne treba da obrazlažem. Evidentno je da se ljudi vole. Dalje, moram da kažem da su emocije između Aneli i Anđela vidne, nije to samo prijateljsto. Na trećem mestu su Teodora i Filip - kazao je Janjuš.

- Dragana i Matora, Filip i Teodora i Luka i Anita - kazala je Kačavenda.

- Dradana i Matora, Luka i Anita, Teodora i Filip - dodala je Sofija.

- Matora i Dragana, Terza i Sofija, Ivan i Vanja - kazala je Aleksandra.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ivan i Vanja, moji prijatelji. Anđelo i Aneli i Matora i Dragana - kazala je Mina.

- Dragana i Matora, Luka i Anita, Terza i Sofija - kazao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

