TO JE GNJIDA OBIČNA, SMEĆE OD ČOVEKA: Dača nazvao Luku najvećim folirantom, pa se osvrnuo na bivšeg prijatelja Bebicu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Učesnici koji su ove nedelje Odabrani danas nominuju. Prvi koji je otkrio kome želi da vide leđa bio je Sale Luks.

- Ne volim cinkaroše, namazane, podmukle i perfidne ljude. Ona koja prednjači, kada su ove mane u pitanju je Dušica. Uveren sam da ona Miljani pokazuje gde čije stvari stoje, kako bi se svetila ljudima koje ne voli - rekao je Luks.

- Saglasan sam sa Luksom. Dušica je jedan težak ološ. Ona je jedna nula od žene. Teška je cinkara. Mene je najstrašnije uvredila. Od prvog dana je odvratna, iritantna, težak jedan ološ i lažov - kazao je Miladin.

- Dušica nije ni zanimljiva, ni interesantna. Ona je jedan običan parazit, nikome nije zanimljiva. Tuga jedna kakva osoba je ona. To je jedno govedo, najveće koje postoji ovde - kazao je Jovan.

- Bica je zbog popularnosti spreman na sve. Za Luku mislim da je najveći folirant ovde. On je mnogo gori čovek od Aneli. U odnos se sa Aneli vraća, samo da ona ne bi iznela neke stvari o njemu koje mu ne bi išle u korist. On ne voli Asmina, mrzi ga i prezire. Luka lažan od glave do pete. To je smeće najveće, gnjida obična. On je spreman da gazi preko svega zbog dobrih si*a i osrednjeg du*eta - rekao je Dača.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

