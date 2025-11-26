AKTUELNO

Zadruga

SVE BI OSTAVIO ZBOG NJE: Dača slasno osolio po Bebici, pa došao do zaključka da se Teodori dopada Asmin! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dao svoj sud!

Nenad Macanović Bebica i Dača Virijević sinoć su okončali svoje prijateljstvo, a Dača je o Macanovićevom ponašanju razgovarao sa Asminom Durdžićem i Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bebica je spreman da ide preko svega i preko svih samo zbog Teodore. On bi sve ostavio, svoju porodicu i sve, samo da bude sa njom - kazao je Dača.

- Ne može tako da se ponaša zbog ku*ve - kazao je Asmin.

- Ne može, naravno. Ja mislim da se ti dopadaš Teodori, siguran sam u to - dodao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

