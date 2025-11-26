SVE BI OSTAVIO ZBOG NJE: Dača slasno osolio po Bebici, pa došao do zaključka da se Teodori dopada Asmin! (VIDEO)

Dao svoj sud!
Nenad Macanović Bebica i Dača Virijević sinoć su okončali svoje prijateljstvo, a Dača je o Macanovićevom ponašanju razgovarao sa Asminom Durdžićem i Aneli Ahmić.
- Bebica je spreman da ide preko svega i preko svih samo zbog Teodore. On bi sve ostavio, svoju porodicu i sve, samo da bude sa njom - kazao je Dača.
- Ne može tako da se ponaša zbog ku*ve - kazao je Asmin.
- Ne može, naravno. Ja mislim da se ti dopadaš Teodori, siguran sam u to - dodao je Dača.
Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.
Autor: S.Z.