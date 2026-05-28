VODILA TE JE U CRKVU DA TI ISTERAJU DEMONE: Anđelo uveren da Anita pujda drugaricu Tamaru protiv njega, izneo ŠOK TVRDNJE na račun Stanojlovićeve: NI DA IMAM OSMORO DECE, NE BIH OSTAO SA ŽENOM KOJA... (VIDEO)

Bukti rat!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Ana Radulović postavila je Aniti Stanojlović.

- Tamara je rekla da je Anđelo govorio 85% istine i da je najbolji momak kog si imala. To te čini lažovom - glasila je konstatacija.

- Ne bežim od toga da je bio dobar kada smo bili u rijalitiju, ali da je Tamara kivna na njega i da ga ne voli, to znam. Ona sigurno sad ne može da ga podnese i sigurna sam da iznosi dokaze o svemu. Tamara ne može očima da ga gleda jer je nju vređao - kazala je Anita.

- Ja sam rekao da smatram da onih 15% da uvrsti na moju snagu. Neka joj oba obraza ostanu čista, jer je svesna da je napolju bila na mojoj strani. Što se tiče toga da mene Tamara mrzi, mislim da je ona primorana da me mrzi, zbog Anite. Posle celog haosa u decembru koji je bio sa Anitom, ona je meni rekla u januaru da sam ja najbolji čovek, odnosno momak s kojim je bila Anita. Tamara je izmanipulisana i naterana mene da vređa. Napolju ću se takođe braniti i braniti sa svakim ko udara porodicu moju i mene - kazao je Anđelo.

- Ne znam kako neki dobar momak može da palicom udara, a da je moj sin tu u drugoj sobi - kazala je Anita.

- Kako je onda Tamara nakon toga rekla da sam dobar, ako sam grešan? Sav haos bio je zbog tebe. Tamara te je vodila u crkvu i čistila od demona - kazao je Anđelo.

- Tvoja želja je da izhubim koncentraciju. U septembru su krenuli problemu, a on je sve do decembra meni slao poklone i bio dobar. Što me je toliko trpeo? - uitala je Anita.

- Ja sam rekla Anđelu u septembru da ide kod majke, da mu ona nađe novu devojku, jer mu ja nisam dovoljno dobra. Haos se desio za Novu godinu, kada sam ja rekla da ću napraviti haos. Ja nisam bila psihopata, pokazala sam da sam prema Luki sada super, a ne onakva kakvom me predstavlja Anđelo.

- Da li je dobra devojka ona koja podmeće lažan test za trudnoću? Ja se nikada nisam pomirio sa Anitom, od momenta kada je vene sekla, nikada. Slala mi je krv, kako po pločicama stoji. Da smo osmoro dece imali, nakon toga postojala ne bi za mene. Luka će tek da vidi - rekao je Anđelo.

- On je izašao iz rijalitija, bio sa Anitom, kako kaže bio je jedno vreme iz sažaljenja. Njoj je pisao da je najbolja majka, da sačeka malo, a paralelno se čuo i pisao Milici Veličković. Prijavljivao je Anitu policiji. Od septembra do decembra gotovo da ništa nisu imali, pisao joj je poruke - kazao je Luka.

- Pisao sam joj poruke tad, da bih je smirio. Evo, ja kažem i Viktoru sad da ne daje lažnu nadu Mini, jer će videti u kom smeru to može da ide. Luka, ti napolju možeš da vidiš mnoge poruke, od kojih ti sigurno neće biti prijatno - kazao je Anđelo.

- Kada ti je bila loša, što si joj davao iz Kruševca u Beograd da dođe?! - upitao je Luka.

- Želeo sam vezu, a ne da živim sa njom i njenim detetom u stanu, nisam želeo da živim s njom. Ona je upisala dete u vrtić u Beogradu, tada je njegov živo u Beogradu krenuo. Ona je mene gađala flašom vina u hotelu, da li to radi normalna osoba?! - rekao je Anđelo.

