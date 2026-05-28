NE ŽELIM DA STVARAM PORODICU S NEKIM KO IMA DETE: Filip odlučan u stavu da od veze s Aneli nema ništa, obrazložio svoj stav detaljno! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Ana Radulović je postavila Filipu Đukiću.

- Ko ti je rekao da moraš da oženiš Aneli, ako uđeš u vezu s njom? Veza može da pukne kad si s nekim, a lakše je da ozvaničiš odnos ako ti se neko dopada? - glasilo je pitanje.

- Znam da odnos ne bi opstao zbog nekih stavova mojih koje imam. Ona nije ništa loše uradila, ja ne smatram da je ponižavam dobrovoljno je ušla u ovaj odnosa sa mnom. Mislim i da ovaj odnos na nju utiče fenomenalno, jer se ne svađa sa ljudima i mirnija je pored mene. Ja sam neko ko želi da stvara porodicui sa neki ko nema dete, jer ja ne želim da budem pored žene koja ima dete, jer nisu moji geni, ne znam muža i ostalo. Pričam inače zašto nemam takve odnose.Ne bih imao slobodu da detetu kažem nešto, da sutra ocu ne prenese, da mi ne kaže dete ''nemoj ti da mi govoriš, nisi mi otac'' -kazao je Filip.

- Nemam komentar na sve ovo - dodala je Aneli.

- Filip se ovde izjasnio, ja zato kažem Aneli da joj ne treba Filip. On se svog stava drži - kazao je Mića.

- Vidim da je ona i istrošena ovako za tri godine, ne želim ni njoj, ni sebi da stajem na muku. Bolje je ovako, da ne otežavamo jedno drugom - kazao je Filip.

- Ovde se bore razum i srce. Emocije su velike, to je činjenica. Situacije koje koče su problem - rekao je Janjuš.

Autor: S.Z.