U strahu sam da dete ne povuče monstruozni gen: Aneli uverena da je Maja i Asmin provociraju kad se igraju oca i ćerke! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" pozvao je Aneli Ahmić kako bi dala svoj sud o celom haosu koji se dešava sa Asminom Durdžićem, Stanijom Dobrojević i Majom Marinković.

- Na koje načine Asmin pokušava da napravi žrtvu od Maje? - pitao je Darko.

- Kad traži opravdanje za njeno ludačko ponašanje. Ona je pričala o tom majčinstvu, pričala kakva sam ja majka i da sam ostavila dete, a on sam priča kakvo je detinjstvo ona imala i to znači da je potvrdio da ju je majka ostavila. On je hteo da kroz to nju opravda i sva njena sr*nja. Imamo svi probleme i imali smo neke traume i boli, pa i ja sam dete rastavljenih roditelja, a niko ne zna naše dečije boli i šta se dešavalo. On je trebalo da misli o svom detetu i kakve će boli naše dete da prođe zbog svega što je izgovarao za Noru i da treba da se radi DNK - govorila je Aneli.

- Ona to radi namerno, a on to dopušta i potencira. Za mene je to boleština da muškarac od skoro 40 godina i žena od 30 godina da on njoj glumi tatu, a ona njemu bebu. Mene to asocira kad je on hranio Noru i sve te stvari joj govorio - rekla je Aneli.

- On kaže da ti je želja za osvetom veća od ljubavi prema Nori - dodao je voditelj.

- Kakva osveta? Pustila sam ih da vode ratove i ja sam se povukla sa strane. Mene sve živo boli, raspadam se od svega ovoga. Ja sam sa njim živela i ne želim da me neko svrstava u to. Povezani smo i imamo dete, ali neko može da pomisli da imamo sličnost, ali je nemamo i imamo samo zajedničko dete. Ništa nas ne veže da neko može da pomisli da smo isti. Ja jedino želim dete da izvedem na put, a u strahu sam da mi dete ne povuče neki gen tih monstruoznosti - nastavila je Ahmićeva.

Autor: A. Nikolić