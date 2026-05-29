RAT LJUTITIH RIVALA! Kačavenda na meti komentarisanja zbog bivšeg muža, Anđelo je zakucao argumentima: Gledao sam ti golu nogu kraj bazena (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija “Gledanje snimaka”, voditelja Ivana Šopić najavila je naredni video klip u kom je prikazano kako Uroš Stanić ogovara Milenu Kačavendu i njenog bivšeg supruga Srđana Kačavednu kako su dvolični i odvratni.

- Ova ekipa kad se sabere kilo i po mozga nema. Vanja je kopetentna s obzirom da je bila upućena u sve. Ovde je Anđelo rekao da je Srđan ozbiljna glava što jeste istina. Ostalo me ne zanima - rekla je Milena.

- Meni nije jasno kako čovek koji je prošao sve te stvari, kako je izdržao sa njom. Njoj nijedan odnos nije opstao. Ti nisi žena normalna, loš si covek, prijatelj, drukara si i sve si najgore. Ti si tu poenta ne Srđan - rekao je Anđelo.

- Sve probleme sa Srđanom možete da rešite sa njim. Da podsetim Anđela da je on krenuo da mi piše 12 dana pred početak rijalitija. Oni ne znaju ništa, ti me nisi u životu u živo video. Nakačio si se na mene i popušio k*aru. Podsetiću te da si ti mene ganjao i pisao. Mogu da ti budem neostvareni san - dodala je Milena.

- Gledao sam ti golu nogu kraj bazena i si*e iz kreveta. Ne znam kako su oni opstali, to se i ja pitam - dodao je Anđelo.

- Srđan se ne bavi odronima i šljamovima - dodala je Kačavenda.

- Ovde si postala predmet zajebavanja. Janjuš je opalio napolju, a mogao je i Anđelo samo nije bilo vremena. Niko Srđana nije u negativnom kontekstu spomenuo. Rečeno je da kako ovakva glava može da bude sa Milenom. Ti si tema za sprdnju.l Ko zna zašto si se razvela. Sigurno si napravila neko sranje - rekla je Jakčićka.

- Poenta klipa je da su njih dvojica komentarisali kako je on mogao da bude sa njom. Anđelo je imao sreće da se ne zacopaš pa i njega da uhodiš ko Janjuša. Uvredila te nisam. Rekla sam mu da je bolje gurnuo u šteker nego u pojedine. Naporna mi je bila, i napolju priča o rijalitiju, pojeo ju je - rekla je Vanja.

Autor: Teodora Mladenović