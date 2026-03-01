AKTUELNO

Žestoko urnisanje: Uroš Stanić argumentima zakucao Maju i Aneli za dno, od ovoga nema dalje! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Urošu Staniću kako bi nominovao između Maje Marinković i Aneli Ahmić

Au, kakvo rešetanje! Kačavenda razotkrila odnos Maje i Alibabe, Dača rešeta prozivkama kao nikad do sad! (VIDEO)

- Majo, svi se igraju oko tebe. Smatram da si izdala Staniju čiji si bila potrčko u Zadruzi 2, ne znam po čemu si poznata sem što demonstriraš agresiju. Filip te unakazio ove sezone, pokazala si da si si dno dna i prodala si oca da bi se pomiirila sa Terzom. Maja i Aneli su sve pravile budalama, a na kraju su one ispale najveće budale. Plašiš se da te Asmin ne izigra, imala si informacije iz spoljnog sveta jer si mi rekla da me pozdravio Taki. Meni si goorila da voliš Cara i dozivala Lemura - rekao je Uroš i osvrnuo se na Aneli.

- Aneli je pokazala da su ona i Asmin oboje lažovi. Ti si dno dna, kao i cela tvoja porodica. Ove sezone se toliko ukopala da dalje ne može. Pokazala je da mogu da je imaju i Janjuš i Luka. Pokazala je kako se meša u brakove i sve dalje. Ostavljam Maju - rekao je Uroš.

Naredni je nominovao Ivan Marinković.

Sprema se karambol! Maja sasula Asminu sve u lice, misli da mu je život u totalnom PAKLU (VIDEO)

- Ja više nemam nkakvu bol kad me neko onako izvređa. Ja nikad nisam branio Aneli Ahmić nego sam zastupao njene stavove. Bio sam s njom u pet puta boljim odnosima dok s Asminom nisam imao nikakav odnos. Vratila mi je tako što mi je okrenula leđa, a tako je vratila svojim prijateljima. S muškarcima nema nikakav odnos - rekao je Ivan, pa se osvrnuo na Maju:

- Ne sviđa mi se Majo što ćutiš zato Kačavendi koja evidentno nema lepo mišljenje o tebi. Osećam se podčinjeno da možeš takvog čoveka da toliko izližeš kao Anđela, loši su ti odnosi međusobni. Ostavljam Maju - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

