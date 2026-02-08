Ti si najveće smeće: Dači pukao film i žestoko izvređao Maju! (VIDEO)

Neočekivano!

Maja Marinković i Dača Virijević ćaskali su o Anđelu Rankoviću, kada je Maja istakla da ga najviše voli i da joj se uvek našao tu, zbog čega je Dača poludeo i izvređao je.

- Ja Anđela najviše volim - rekla je Maja.

- Kada si imala problema sa g*zicom, Dača ti je prao gaće - rekao je Dača.

- On mi je isto pomagao, najviše mi je pomagao - rekla je Maja.

- Ti si najveće smeće - rekao je Dača.

- Hvala ti, ja tebe neću vređati - rekla je ona.

Autor: N.Panić