Ti si najveće smeće: Dači pukao film i žestoko izvređao Maju! (VIDEO)

Neočekivano!
Maja Marinković i Dača Virijević ćaskali su o Anđelu Rankoviću, kada je Maja istakla da ga najviše voli i da joj se uvek našao tu, zbog čega je Dača poludeo i izvređao je.
- Ja Anđela najviše volim - rekla je Maja.
- Kada si imala problema sa g*zicom, Dača ti je prao gaće - rekao je Dača.
- On mi je isto pomagao, najviše mi je pomagao - rekla je Maja.
- Ti si najveće smeće - rekao je Dača.
- Hvala ti, ja tebe neću vređati - rekla je ona.
Autor: N.Panić