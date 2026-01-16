AKTUELNO

Zadruga

Razbucala lažno prijateljstvo očas posla: Mina Vrbaški razvezala jezik i unakazila Aneli i Maju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aniti Stanojlović kako bi prokomentarisala odnos Filipa Đukića i Luke Vujovića.

pročitajte još

Oni će ovako do kraja rijalitija: Janjuš siguran da će Maja i Filip akcijati do jula, Teodora jedina stala uz Đukića! (VIDEO)

- Rekla sam kod Drveta da je skroz različita situacija jer između mene i Filipa nije bilo emocija dok su Luka i Aneli bili vereni. Luka ima apsolutno pravo da mu zameri, ali opet se malo kosi to sa mnom što je bilo. Filip neće da priđe Luki da se izvini zato što mu je uradio isto, ali prema Asminu je osetio grešku i izvinio se - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja bih volela da ispričam situaciju od malo pre. Kada je Maja rekla ono Asminu, Aneli je rekla: ''Tek ću ja sad da komentarišem''. One nemaju lepo mišljenje jedna o drugoj, ali videćemo šta se dešava u toku noći - rekla je Mina.

pročitajte još

ŠOK OBRT! STARLETA SE POMIRILA SA DEČKOM NAKON RASKIDA VERIDBE! Prva njegova izjava o njihovom odnosu: U znak pomirenja dobiće...

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Između dva zla, biram manje: Mina Vrbaški ostavila sve u šoku i sačuvala Alibabu, nećete verovati šta toliko zamerila Aneli! (VIDEO)

Zadruga

Loše sam se izrazila: Aneli ipak demantovala da je Luka tukao, on uspeo da je obmane očas posla! (VIDEO)

Domaći

Lažno svedoči, glumi lažnog tatu Nori: Žana razvezala jezik i unakazila Luku, pa otkrila da ga se celo društvo odreklo! (VIDEO)

Domaći

Pregazila je svoj stav i imidž: Stefani šokirana Kačavendinim ponašanjem zbog Janjuša, razvezala jezik i otkrila mišljenje o njoj! (VIDEO)

Zadruga

Pored ovakvih prijatelja, neprijatelji joj nisu potrebni: Mina Vrbaški dobija sve više noževa u leđa od bliskih ljudi! (VIDEO)

Zadruga

Na njega smo navikli, ona je bolesnica: Matora razvezala jezik i brutalno oplela po Teodori, tek sad shvatila da joj nije dobro! (VIDEO)