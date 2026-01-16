Razbucala lažno prijateljstvo očas posla: Mina Vrbaški razvezala jezik i unakazila Aneli i Maju! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aniti Stanojlović kako bi prokomentarisala odnos Filipa Đukića i Luke Vujovića.

- Rekla sam kod Drveta da je skroz različita situacija jer između mene i Filipa nije bilo emocija dok su Luka i Aneli bili vereni. Luka ima apsolutno pravo da mu zameri, ali opet se malo kosi to sa mnom što je bilo. Filip neće da priđe Luki da se izvini zato što mu je uradio isto, ali prema Asminu je osetio grešku i izvinio se - rekla je Anita.

- Ja bih volela da ispričam situaciju od malo pre. Kada je Maja rekla ono Asminu, Aneli je rekla: ''Tek ću ja sad da komentarišem''. One nemaju lepo mišljenje jedna o drugoj, ali videćemo šta se dešava u toku noći - rekla je Mina.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić