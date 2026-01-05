AKTUELNO

Zadruga

Pored ovakvih prijatelja, neprijatelji joj nisu potrebni: Mina Vrbaški dobija sve više noževa u leđa od bliskih ljudi! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je ''Anketa'', a takmičari imaju zadatak da izaberu najveće zlopamtilo u Beloj kući. Reč je dobio Luka Vujović.

- Navešću Matoru, Kačavendu i Miću - rekao je Luka .

Neću navoditi bivše jer njima nisam nanosio zlo: Anđelo suroviji nego ikad otkrio ko je najveće zlopamtilo! (VIDEO)

- Ja ću na ovoj anketi navesti Maju, Asmina i Daču - rekla je Mina.

- Asmin, Mina i Matora - rekao je Filip.

- Ja ću navesti ljude koje već dugo godina znam i imaju taj poriv da se svete ljudima. Na prvom mestu ću staviti Minu, Uroša i Daču - rekao je Bora.

Jednu stvar joj nikad neće oprostiti: Aneli proglasila Janjušem najvećim zlopamtilom, a evo i zbog čega! (VIDEO)

- Imam u starom zavetu: ''Oko za oko, zub za zub''. Zlopamtilo je Aneli koja se seća uvek šta sam rekao na početku za nju iako mislim da nema takvo mišljenje o meni. Druga osoba je Luka, a treća Uroš. Moram da kažem da Mina nije zlopamtilo - rekao je Sale Lux.

