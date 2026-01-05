Pored ovakvih prijatelja, neprijatelji joj nisu potrebni: Mina Vrbaški dobija sve više noževa u leđa od bliskih ljudi! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je ''Anketa'', a takmičari imaju zadatak da izaberu najveće zlopamtilo u Beloj kući. Reč je dobio Luka Vujović.

- Navešću Matoru, Kačavendu i Miću - rekao je Luka .

- Ja ću na ovoj anketi navesti Maju, Asmina i Daču - rekla je Mina.

- Asmin, Mina i Matora - rekao je Filip.

- Ja ću navesti ljude koje već dugo godina znam i imaju t a j poriv da se svete ljudima. Na prvom mestu ću staviti Minu, Uroša i Daču - rekao je Bora.

- Imam u starom zavetu: ''Oko za oko, zub za zub''. Zlopamtilo je Aneli koja se seća uvek šta sam rekao na početku za nju iako mislim da nema takvo mišljenje o meni. Druga osoba je Luka, a treća Uroš. Moram da kažem da Mina nije zlopamtilo - rekao je Sale Lux.

Autor: N.Panić