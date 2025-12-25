AKTUELNO

Zadruga

Na njega smo navikli, ona je bolesnica: Matora razvezala jezik i brutalno oplela po Teodori, tek sad shvatila da joj nije dobro! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Nenada Macanovića Bebicu.

- Kako možeš oprostiti Teodori javnu prevaru pred milionima ljudi? - glasilo je pitanje.

- Ja sam to već oprostio, sad je bolje nego pre jer smo uvideli moje greške. Mene ne interesuje šta se desilo u izolaciji, prešao sam preko toga i to je to - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ne znam kako on kad se ljubi s njom, kako se ne seti Filipa? On je za ludnicu, bolestan je - rekao je Alibaba.

- Ja sam njemu rekao da ako se pomiri s njom, da će biti lud. Šta ja da radim kad čovek ustane i kaže: ''Prešao sam preko svega?''. Mislim da ova veza ima perspektivu samo ako je Teodora shvatila da voli Bebicu posle svega - rekao je Anđelo.

- Ti si k*rac komentator jer po sedamnaesti put daješ njima šansu da budu normalni - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam sve vreme govorila da će meni biti luđa Teodora, ako se pomiri s njim. Meni je Bebica jasan, on dopušta u svakom odnosu. Šta se dešava sa Teodorom? Ona je bolesnik - rekla je Matora.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: N.Panić

