Zbog pogleda lepe žene, prodao si sve: Milanu pukao film i brutalno izvređao advokaticu, pa dobio žestoku povratnu! (VIDEO)

Bukti rat na sve strane!

U toku je ''Podela budžeta'' Jovane Mitić, a ona je naredni budžet dala Milanu Stoičkoviću.

- Milane, slažem se da je nekom našem sukobu rezultirali drugi ljudi i da su se mešali. Ne mogu da opovrgnem da je do tog sukoba došlo kako bi ti o svemu ćutao, kako ne bi otkrio prirodu svoje prave ličnosti - rekla je advokatica.

- Ne razumem? Ajde reci ti - rekao je Milan.

- Ovde ti je sve rekla jednom rečenicom - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da si ti napolju slobodan i liberalan, ovde se foliraš - rekla je advokatica.

- Ja ovde ne radim ništa zarad interesa, neću da pravim lažne svađe da bi opstao. Imam život i prijatelje spolja, ako hoću da ćutim onda ću da ćutim - rekao je Milan.

- Ovo je agresija - rekla je advokatica.

- Jeste, reci onda šta misliš i da završimo - rekao je Milan.

- Ja sam vođa, moram da kažem šta ima - rekla je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si kvarna kao šupalj zub. Ćutao sam te kad su te svi gazili, nakačila si se na mene bez ikakve potrebe - rekao je Milan.

- Ti se ovde lažno predstavljaš - rekla je advokatica.

- Znaš koliko me boli k*rac za tvoje mišljenje. Ja se nikome ne uvlačim u d*pe, ponašam se onako kako mislim da se ponašam - rekao je Milan.

- Ti si neko ko je zbog pogleda jedne lepe žene koju ne poznaješ, prodao ljude koji su ti bili prijatelji ovde. Ti si ameba i p*čka - rekla je advoaktica.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.Panić

