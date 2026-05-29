Ne bih prihvatio ženu koja ima dete: Asmin kao da nema ćerku, šokirao sve svojom izjavom, Filip ponovo odjavio Aneli (VIDEO)

Ovo niko nije očekivao od njega!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Aneli Ahmić govori da bi se polni organ Filipa Đukića slagao sa maskom Maje Marinković.

- Mene to ne zanima, ne znam što sam im ja tema. Ja njih dvoje ne vidim, ne znam što sam im tema. Nije mi strašno, a nije mi ni bitno - rekla je Maja.

- Ne zameram momku, nije on kriv. Ja bih rekao što spominje devojku koja je zauzeta. On kulira sve živo, nije normalan. Aneli već dva dana ne staje sa provokacijama, traži reakciju od mene i Maje, ali i Luke i Anite. Nema temu, ovo njeno sa Filipom nema težinu. Ne postoji šansa da ona nađe mupkarca bez deteta. Ja imam dete i ne verujem da bih prihvatio devojku sa detetom. Ona mora da se bavi svojim životom i svojim blamovima - rekla je Aneli.

- Ja nisam rekao za Maju i Asmina nego generalno za devojke - rekao je Filip.

- On kao da se sladi što ja imam ćerku i što je ona sa mnom. Ja ne mogu da utičem što su ljudi primitivni. Montrume, to je tvoja ćerka! - rekla je Aneli.

- Danas komentariše mene i Maju dok sedi na bazenu - rekao je Asmin.

- Samo sam rekla da joj je nakaradna zadnjica. On ne može da prihvati da ja imam nekoga. Luka je pazio Noru više nego ti - rekla je Aneli.

- On ima sina i zna šta znači imati dete. Od momenta kad ponovo budem tata Nori ona će imati sve na svetu. Nora se uči da je Janjuš tata, pa onda Luka - rekao je Asmin.

- M*š dr*ljo da Bog da ti sprčio dete pa da vidiš kako je imati dete sa njim - rekla je Aneli.

- Ja nisam ni u jednom trenutku spomenuo nekog njegog bivšeg. Ja kad sam rekao da spominje, nisam rekao za njih - rekao je Filip.

- Ja sad želim tvoje mišljenje - rekao je Asmin.

- Ja sa ženom nemam komnikaciju sa ženom 5 meseci - rekao ej Filip.

- Ona meni posle svake emisije govori šta sma joj uradio. Ne može niko da mi suflira. Od početka je znala sve. U toku svega mi zamera svakojake gluposti. Kakve veze ja imam što je Boginja ustala da iskomentariše - rekao je Filip.

Autor: A.Anđić