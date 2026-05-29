ON JE KER, VEZA S MAJOM JE LAKRDIJA: Uroš skinuo rukavice, pa naružio Asmina kao nikada do sad: LOŠ JE ČOVEK, OTAC I PARTNER! (VIDEO)

Bez ustezanja!

Naredna koja je nominovala tokom nominacija Odabranih bila je Aleksandra Jakšić.

- Ne mogu Staniju da nominujem, jer je ona u Odabranima. Kvarna je, ali ne mogu nju. Nominovaću Daču. On je neko ko je imao teške reči na moj račun. Uvredio je moju porodicu i oca mog deteta, bez činjenica ikakvih je izneo uvredljive reči na moj račun. Ne bavi se time ko je mama, ko je tata, a ko su deca. Njegovo učešće kao jednog komentatora mi se ne dopada. On je svašta izgovorio na račun moje porodice, zato to ne zaboravljam, ali sam velikog srca, pa volim da oprostim. On misli da je iznad svih i da je bolji od svih, ali mu treba mnogo još iskustva. Zgazio je svoje prijatelje koje je imao, izdao. Mene ne vole jer svakom kažem sve u lice, a on je taj koji nije iskren prema ljudima - rekla je Aleksandra.

- Da Stanija nije u Odabranima nju bih, ali ću onda Asmina novimovati. On je govorio sve i svašta za mene, kao i moje roditelje. Govorio je da sam intimno opštio sa mamom i tatom, iživljava se. Šlihtao mi se pre ''Elite 9''. On je jedno veliko zlo. Kad sam video kakva je on osoba, krenuo sam da ga komentarišem. On je jedno veliko zlo, velika pi*ka, koja uvek ide na slabije od sebe. On je ker, podla osoba. Loš je čovek, loš partner i loš otac. Vidimo da ga dete ne zanima i vidimo svakodnevno na koji način se ophodi prema Staniji i udara nisko. Evo, sad vidimo na koji način ponižava Maju, govori da joj krevet smrdi na izlučevine. Imao je cilj da je zavede. To je kompleksaš, ženomrzac. Govori da majke opšte sa svojim sinovima i skidaju im nevinost. Jedino na žene sme, muškarcima uglavnom ćuti, ne sme ništa da im kaže. Videli smo svi da je on čovek bez časti i obraza. Nikome nije prijatelj, sve gleda kroz korist i on je po mom mišljenju najveći gubitnik ove godine. Od starta je glumatao alfa mužjaka i osobu sa kodeksima, a pokazao je da stav nema, da je jedan najobičniji ker i da se samo ponižava. Njegova veza sa Majom je po mom mišljenju jedna velika lakrdija. Ne može da se suprotstavi problemima, on je velika kukavica koja ponižava sve moguće ljude. On će se sakriti u mišju rupu. Od mene će dobiti mnoge tužbe, presmešne su mi osobe koje su dobre sa njim, a ja ću uvek isticati ko je i šta je on. Nominujem njega, vrlo je jasno - kazao je Uroš.

Autor: S.Z.