LOŠ JE ČOVEK, NIJE ME ISPOŠTOVAO: Vanja kipti zbog načina na koji je Ivan tretira, Terza joj očitao lekciju za sva vremena: ASMIN I BORA SU TE UNAKAZILI, A TI NJEGA NOMINUJEŠ! (VIDEO)

Bukti rat!

Naredna koja je iznela svoj sud tokom nominacja Odabranih, bila je Vanja Prodanović.

- Nominovaću Ivana. On jeste kvalitetan čovek, nije toliko loš, ali me nije ispoštovao i potencirao je moj odnos sa Ivanom. Od Filipa nisam očekivanja imala, dok od Ivana jesam. Za crnim stolom dobijem poriv da ga zaštitim, ali ipak u nekim stvarima nije ispao fer prema meni, iskreno da kažem - kazala je Vanja Prodanović.

- Nominuješ Ivana koji te je je*o i s kim si spavala na krevetu, a Asmin ti je govorio sve i svašta, njega ne nominuješ. Bora je svašta na tvoj račun izgovarao, uništio te, ni njega ne nominuješ - dodao je Terza.

- Nemoj ti meni da govoriš šta ću ja da kažem. Ivan me je vređao i smejao se za crnim stolom kad ja krenem da pričam, pa se zbunim - kazala je Vanja Prodanović.

- Programirana si, tako deluje. Govorili su Asmin i Bora da se je*eš za pare, da si sve i svašta, reč o njima sada nisi rekla - istakao je Terza.

- Vanja, pravila jasno nalažu da treba da nominuješ osobu koju ne voliš, kojoj želiš leđa da vidiš, a ti govoriš da Ivan nije najgora osoba, ali ipak si nezadovoljna njegovim ponašanjem - kazao je Luka.

- Ti posle tri meseca ovo iznosiš, a njemu to ne govoriš, sediš pored njega. Budaletino jedna, ti si metla obična - kazao je Terza.

- Ćuti ti, si ti osoba bez karaktera, primitivan si i odvratan. Ja njemu ne mogu da ukažem na to da je pogrešio, jer krene da me vređa. Nije me ispoštovao, a to ne umanjuje to da mislim da je dobar čovek. Njega nominujem - rekla je Vanja Prodanović.

Autor: S.Z.