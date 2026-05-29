IMAJU PRAVO DA ISTERAJU STVARI NA ČISTAC: Stanija potpuno neočekivanom reakcijom na raspravu Luke i Aneli RAZBESNELA Anitu! (VIDEO)

Tokom emisije ''Gledanje snimaka'', došlo je do potezanja teme oko sukoba Aneli Ahmić, Luke Vujovića, Dače Virijeviča i Anite Stanojlović.

- Aneli, ti nas provociraš - kazao je Luka.

- Anita govori da sam ja ku*va njegova bila, a sa mnom je živeo - kazala je Aneli.

- Da, jesi ku*ava jedna - rekla je Anita.

- Luka, Anita ne može da podnese jer ona kao bivša pobednica ne može da bude u tećem planu, pa pravi haos - kazao je Dača.

- Što se tiče klipa od maločas, Aneli i Aleksandra su u pravu. Luka je taj koji je prvi započeo temu oko Aneli i Filipa, jer je komentarisao kako je Filip kod nje opet otišao u krevet. Znači, Luka je taj koji to prvi potencira. On je to rekao Ivanu. Anita i Luka su sujetnu, a ja sam to primetio - kazao je Dača.

- Od Nove godine me urniše Dača, je*aću mu mater - kazala je Anita.

- Ja ne želim da svaki dan gaziš Anitu - rekao je Luka.

- Ti nisi najgori, ali si glup jer si dozvolio da ti se sve ovo dešava sad sa Anitom, kao što ti se dešavalo sa Aneli - kazao je Dača.

- Drago mi je da se Aneli probudila, dugo je spavala zimskim snom. Anita i Luka su osobe koje ne dozvoljavaju nikom da iznese svoje mišljenje. Aneli i Luka imaju pravo na to da isteraju stvari na čistac, ipak su bili verenici - kazala je Stanija.

- Ona nema pravo na to da se svađa. Ja sam sada sa njim i među njima je kraj. Aneli je prodala porodicu i dete, a ja nisam ljubomorna i sujetna na nju, to svakom treba da bude jasno - kazala je Anita.

- Kad Anita krene da pljuje, Luka skoči da brani njene stavove. Luka će do kraja ići po Anitonom, nikada joj neče protivrečiti. Ona je najsujetnija osoba koju sam ikada u životu upoznao. Ne dozvoljava da niko bude bolji od nje, pogotovo kada su devojke u pitanju. Samo da bude prva i da niko ne bude bolji od nje - rekao je Anđelo.

Autor: S.Z.