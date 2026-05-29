ONA ĆE JE SA SVIMA POSVAĐATI: Aneli vrdi da je Dragana KVARNA i da perfidno distancira Matoru od svih prijatelja! (VIDEO)

Dala svoj sud!

U narednom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici su imali priliku da čuju kako Aneli Ahmić ogovara Draganu Stojančević.

- Mene ne zanima šta Aneli priča za mene, to je njena stvar - kazala je Dragana.

- Matora i Dragana su se pronašle uvređene kad smo Hana i ja pravili pljeskavice, jer nismo njima dali, a ni mi nismo u tom trenutku jeli - dodao je Nerio.

- Prokomentarisala sam jer je na kvarno rekla Matoroj da ih Nerio i Hana nisu zvali da jedu. Ona će Matoru sa svima posvađati. Glumi neki moral. Veoma je kvarna - kazala je Aneli.

- Nije Dragana meni prenela situaciju, nego ja Dragani. Ima Aneli pravo na to da misli da je kvarna - kazala je Matora.

Autor: Pink.rs