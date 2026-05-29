Upisaćemo je na solfeđo i plivanje, znaće sa sedam godina da pere veš: Luka popuje Aniti o budućoj ćerki, ona se usprotivila, pa je šokirao odgovorom! (VIDEO)

Nakon završene emisije ''Gledanje snimaka'' sa voditeljem Milanom Miloševićem, Luka Vujović odlučio je da ga svoja trudna devojka Anita Stanojlović sredi i ofarba pričajući o odgajanju buduće ćerkice.

- Mogao bih tebi mustaće da ofarbam i onako se provide. Ko da si plavuša. Nigde ti nisam video dlane ni na rukama, nogama nikada nijedna dlaka - rekao je Luka.

- Zato što se svako jutro brijem - odgovorila je Anita.

- Ajde pusti jedno deset dana. Što ne pustiš na intimi bar mesec dana dlačice da uradimo kikice - rekao je Luka.

- Ajde pusti ti da uradimo zajedno kikice - rekla je Anita.

- Ja mogu sa visećim m*dima da uradm pletenicu - dodao je Luka.

- Ima da idem na svaki roditeljski, imaću uvid u svaki njen domaći, ima stalno da uči. Nema slatkiša do desete godine, upisaćemo je na plivanje, solfeđo - rekao je Luka.

- Neću da pravim od deteta debilče. Ne mora da uči po ceo dan, moće po dva ili tri sata. Ako joj se ne uči taj dan onda ne mora - rekla je Anita.

- Sa sedam godina će da nauči da pali mašinu za veš - nastavio je Luka.

- Najbolje da nauči pasulj kako se pravi. Ja je nosim devet meseci da bi joj ti pametovao - rekla je Anita.

- I ja sam tebe trpeo. Ja bih nosio bebu u stomaku - rekao je Luka.

Autor: Teodora Mladenović