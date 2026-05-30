Kad se pogledam u ogledalo, nisam sebi lepa i nisam srećna: Mina Vrbaški rešila da pusti Viktora, slomila se zbog njihovog raskida (VIDEO)

Emotivno!

Voditelj Darko Tanasijević, predstavnik portala Pink.rs, podigao je Minu Vrbaški, kako bi sa njom porazgovarao o odnosu sa Viktorom Gagićem i njihovom burnom raskidu.

- Kako si, deluje da si malo bolje - pitao je Darko.

- Bolje sam, da, iskreno posle svega, pognula bih glavu od sramote. Svesna sam svega što se izdešavalo poslednja dva, tri dana. Nisam ni spavala, ceo dan sam sama sa sobom pričala, sve što je Viktor pričao, apsolutno je u pravu za sve. Krivac sam ja, ja sam ta koja je prouzrokovala sve još pre par meseci, to se kupilo i kupilo, sakrivala sam, pokušavala sam da zaštitim ovaj odnos. Moje ucene i sve to, juče kada sam sela, kao da nisam bila ja - rekla je Mina.

- Da li si svesna svojih postupaka?! Koliko god ti bila povređena i razočarana, koliko god se hvatala za poslednju šansu da sačuvaš Viktora, shvataš li koliko je pogrešan način - pitao je Darko.

- Jako sebično i bezobrazno sa moje strane, prvenstveno zbog moje porodice, a tek posle zbog njegove. Nisam uspela sebe dovoljno da izlečim od stvari koje su mi se desile, očigledno je ostalo to u meni i ja to prebacim na nekoga drugog. Mislim da Viktor nije bio taj koji će da trpi posledicu od pre, ispala sam jako loša prema njemu. O ovom odnosu ću da pričam samo lepe stvari, slažem se da treba da se razdvojimo. Ja u tom trenutku sve što sam uradila, ja sam to mislila, ja sam se tako osećala. Mene boli i povredi me jer ne mogu da shvatim da neće, a zna da je jedna stvar dovoljna da se to zaustavi. Koliko sam govorila da ga volim, a ako ga stvarno volim, pustiću ga da ide putem gde želi. Ne može ništa na silu, sada mi je trenutno ovako, možda će mi sutra biti teško, možda ću se isplakati. Pet meseci nije malo s nekim i spavati, jesti, voleti se, kupati se, voleti se - rekla je Mina.

- Kako Mina u tim trenucima kada si te stvari radila i izgovarala, te svoje nisi postupke doživljavala kao poniženje za sebe samu - pitao je Darko.

- Ja sam sebe izgubila, nisam gledala sebe da stavim na prvo mesto. Nekako, i posle svega ovoga, smatram da sam sebe izgubila. Predugo sam ovde, ja sam iz rijalitija izašla pre par godina, imala sam drugi život napolju, nisam živela ovde, možda su neke stvari iz onog odnosa, kada sam bila u Norveškoj, ja sam ušla ovde da bih se sklonila od tog odnosa, da bih pobegla iz svega toga. Nisam sebi dala šansu da ostanem neko vreme sama i da sebe vratim na ono ko sam ja, da sebe zavolim. Mnogo mi je teško da se setim ko su moji prijatelji, kakvu porodicu imam, svakodnevno govorim samo loše stvari za sebe. Kada se pogledam u ogledalo, nisam to ja, nisam sebi lepa i nisam srećna i onda zbog svega toga sebe dovedem do stanja da se srozam i da ja nekoga molim, a napolju, što neki ljudi kažu, ja kada prođem, to je...Ali, mene tada niko ne zanima.

- Da li smatraš da te je Viktor iskoristio, igustirao i da jedva čeka napolju da hara - pitao je Darko.

- Ne, ne smatram, smatram da me je zavoleo. Znam da mu bude teško...Ne govorim da bi se mi pomirili, možda će vreme proći da ćemo moći da popričamo normalno...U besu sam govorila neke stvari i iz nemoći, jer je on ostajao sa mnom zbog, kako kaže, nekog mira. Imamo neku sitnu čarku i raspravu gde zaboravim ko sam, pa pravim gluposti - rekla je Mina.

Autor: Nikola Žugić