Nije se libila da iskaže svoj stav!
Bora Santana i Anastasija Brčić, nastavili su svoj žestok verbalni sukob tokom emisije ''Sa mesta splačina''.
- Ja sam imao se*s sa Anastasijom. Sigurno ne bih sa njom mesecima bio da nismo imali se*s. Imali smo ga, ali ovde, u radiju, ali nije bilo nešto vrh, jer je krevet mali - rekao je Bora.
- Sram da te bude, budalo jedna. Ja ću samo reći da se Bori dihao ku*ac na Uroša, to je živa istina. Bora govori da je moja majka loša, moja majka koja je domaćica prava, žena se samo o kući brine i porodici - rekla je Anastasija.
- Boro, ako je sa tobom Anastasija imala se*s, zašto kaže da ga nije imala? - upitao je Dača.
- Bilo je onako blago, dva tri puta ovde u radiju, u krevetu jedno. Ona se okrenula sa strane - rekao je Bora.
- Ti si mene terao da imam se*s sa tobom. On je govorio da je najgore prošao ovde da samo on nije imao se*s, govorio je ''hoćemo li makar napolju imati se*s'' - rekla je Anastasija.
- Imaš li neke emocije prema njemu? - upitala je Kačavenda.
- Ne. Ja uživam dok gledam kako ona pati. Ja se razmišljam kako bi bilo lepo da ga ošurim vrelom vodom - rekla je Anastasija.
- U šta si se zaljubila? - upitala je Kačavenda.
- U lažnu sliku. Mislila sam da je urban, da ima zanimljive teme, on je seljačina i debil običan - rekla je Anastasija.
- Da li ti je otac kamataš? - upitala je Kačavenda.
- Bio je, do momenta kada su ga upucali kad sam ja imala sedam godina, na kućnom pragu, gledala sam to. Moj otac se ne bavi više time, sada je penzioner i nema nikakve veze s tim - kazala je Anastasija.
- Zašto si se o tim stvarima poveravala Bori? - upitala je Kačavenda.
- Bila sam glupa, lakoverna, eto, zato - kazala je Anastasija.
